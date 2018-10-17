Elektrik Kesintisi 2 Temmuz 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 02.07.2020 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 2 Temmuz 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 2 Temmuz Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
2 Temmuz 2020 Perşembe günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Altındağ planlı elektrik kesintisi
|10:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINPARK - Sokak: SARIÇAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINPARK - Sokak: UZAYAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLIKEVLER - Sokak: SEMİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLIKEVLER - Sokak: GÖNÜLLÜLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLIKEVLER - Sokak: UZAYAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLIKEVLER - Sokak: ÇEVRELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLIKEVLER - Sokak: ŞEHİT CEMALETTİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLTEPE - Sokak: GÜLTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLTEPE - Sokak: ÖRNEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: TURGUT ÖZAL 2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: 679/5
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: 682
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: GÜLAÇAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ÖRNEK
Ayaş planlı elektrik kesintisi
|09:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DERVİŞİMAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DERVİŞİMAM - Sokak: 1.OKUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: GÖKTÜRKLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: KARANFİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: LADİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: SAĞLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: İSTİKLAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: ALTAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: CUMHURİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: HUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: ÇİÇEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: ANKARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: ANKARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: AYAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: HUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: IHLAMUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: KAYI BOYLARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: OĞUZLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: PEHLİVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: SELÇUKLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: SÖĞÜT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: İSTİKLAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: GÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: LALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: ZAMBAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: CUMHURİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: İNCE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: AÇELYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKKAYA
Belde/Köy: YAĞMURDEDE - Mahalle:
Beypazarı planlı elektrik kesintisi
|10:00 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAŞAR - Sokak: NADARLAR
|09:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACISU - Sokak: ACISU
|10:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: ALPARSLAN TÜRKEŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: ANAFARTALAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: ABDÜL HAMİTHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: ŞEHİT ÜMİT BÖLÜKOĞLU
Çankaya planlı elektrik kesintisi
|09:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BİRLİK - Sokak: 435
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: DİKMEN
|10:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI - Sokak: 2865
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI - Sokak: 2864
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI - Sokak: METİŞ ÇALIŞANLARI SİTESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI - Sokak: 2861
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI - Sokak: 2870
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI - Sokak: 2587
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI - Sokak: 2871
Elmadağ planlı elektrik kesintisi
|09:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTULUŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTULUŞ - Sokak: GÜRBÜZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTULUŞ - Sokak: KAVAKLIPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTULUŞ - Sokak: KAYINCAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTULUŞ - Sokak: KORUYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTULUŞ - Sokak: İPEKÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTULUŞ - Sokak: ADNAN KAHVECİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTULUŞ - Sokak: EREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTULUŞ - Sokak: HASAN TAHSİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTULUŞ - Sokak: ÇİĞDEMLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTULUŞ - Sokak: KARMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTULUŞ - Sokak: AKDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTULUŞ - Sokak: ERDOĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANOĞLAN FATİH - Sokak: 265
Etimesgut planlı elektrik kesintisi
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAPRACIK - Sokak: YAPRACIK 2.KÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAPRACIK - Sokak: ESKİŞEHİR DEVLET YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHUN - Sokak: GÖKÇEKÖY SİT.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHUN - Sokak: GİRİŞİM 88 SİTESİ
Gölbaşı planlı elektrik kesintisi
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCAŞAR - Sokak: 2686
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCAŞAR - Sokak: 2688
|14:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRENCİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRENCİK - Sokak: ÖRENCİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURTBEYİ - Sokak: YURTBEYİ
|10:00 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: 281
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: 306
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: 206
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: 328
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: 329
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: 330
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: 3762
|14:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCAŞAR - Sokak: TEK YAPI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCAŞAR - Sokak: ZAFER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCAŞAR - Sokak: 2686
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCAŞAR - Sokak: 2685
Keçiören planlı elektrik kesintisi
|09:30 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIBEYLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIBEYLER - Sokak: SARIBEYLER
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALABA - Sokak: SANATORYUM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALABA - Sokak: BRONZ
Kızılcahamam planlı elektrik kesintisi
|09:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLUCAK - Sokak: MUŞAMAHA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLUCAK - Sokak: OLUCAK
Mamak planlı elektrik kesintisi
|10:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: 579
|10:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUTLU - Sokak: 717
Nallıhan planlı elektrik kesintisi
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKÖY - Sokak: KARAKÖY
|14:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRHAN - Sokak: YUNUS
Polatlı planlı elektrik kesintisi
|09:30 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SABANCA - Sokak: SABANCA
|10:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAYAVŞAN - Sokak: KARAYAVŞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİVRİ - Sokak: YUKARI SİVRİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİVRİ - Sokak: AŞAĞI SİVRİ
İLGİLİ HABERLER
Su Kesintisi 2 Temmuz 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.