Elektrik Kesintisi 2 Temmuz 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 2 Temmuz Perşembe Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 02.07.2020 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 02.07.2020 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 2 Temmuz 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 2 Temmuz Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

2 Temmuz 2020 Perşembe günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:



Altındağ planlı elektrik kesintisi

10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINPARK - Sokak: SARIÇAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINPARK - Sokak: UZAYAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLIKEVLER - Sokak: SEMİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLIKEVLER - Sokak: GÖNÜLLÜLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLIKEVLER - Sokak: UZAYAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLIKEVLER - Sokak: ÇEVRELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLIKEVLER - Sokak: ŞEHİT CEMALETTİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLTEPE - Sokak: GÜLTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLTEPE - Sokak: ÖRNEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: TURGUT ÖZAL 2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: 679/5

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: 682

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: GÜLAÇAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ÖRNEK

Ayaş planlı elektrik kesintisi

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DERVİŞİMAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DERVİŞİMAM - Sokak: 1.OKUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: GÖKTÜRKLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: KARANFİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: LADİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: SAĞLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: İSTİKLAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: ALTAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: CUMHURİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: HUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: ÇİÇEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: ANKARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: ANKARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: AYAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: HUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: IHLAMUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: KAYI BOYLARI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: OĞUZLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: PEHLİVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: SELÇUKLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: SÖĞÜT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: İSTİKLAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: GÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: LALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: ZAMBAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: CUMHURİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: İNCE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: AÇELYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKKAYA

Belde/Köy: YAĞMURDEDE - Mahalle:

Beypazarı planlı elektrik kesintisi

10:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAŞAR - Sokak: NADARLAR 09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACISU - Sokak: ACISU 10:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: ALPARSLAN TÜRKEŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: ANAFARTALAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: ABDÜL HAMİTHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: ŞEHİT ÜMİT BÖLÜKOĞLU



Çankaya planlı elektrik kesintisi

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BİRLİK - Sokak: 435 09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: DİKMEN 10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI - Sokak: 2865

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI - Sokak: 2864

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI - Sokak: METİŞ ÇALIŞANLARI SİTESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI - Sokak: 2861

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI - Sokak: 2870

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI - Sokak: 2587

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI - Sokak: 2871



Elmadağ planlı elektrik kesintisi

09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTULUŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTULUŞ - Sokak: GÜRBÜZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTULUŞ - Sokak: KAVAKLIPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTULUŞ - Sokak: KAYINCAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTULUŞ - Sokak: KORUYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTULUŞ - Sokak: İPEKÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTULUŞ - Sokak: ADNAN KAHVECİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTULUŞ - Sokak: EREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTULUŞ - Sokak: HASAN TAHSİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTULUŞ - Sokak: ÇİĞDEMLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTULUŞ - Sokak: KARMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTULUŞ - Sokak: AKDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTULUŞ - Sokak: ERDOĞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANOĞLAN FATİH - Sokak: 265

Etimesgut planlı elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAPRACIK - Sokak: YAPRACIK 2.KÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAPRACIK - Sokak: ESKİŞEHİR DEVLET YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHUN - Sokak: GÖKÇEKÖY SİT.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHUN - Sokak: GİRİŞİM 88 SİTESİ



Gölbaşı planlı elektrik kesintisi

09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCAŞAR - Sokak: 2686

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCAŞAR - Sokak: 2688 14:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRENCİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRENCİK - Sokak: ÖRENCİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURTBEYİ - Sokak: YURTBEYİ 10:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: 281

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: 306

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: 206

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: 328

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: 329

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: 330

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: 3762 14:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCAŞAR - Sokak: TEK YAPI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCAŞAR - Sokak: ZAFER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCAŞAR - Sokak: 2686

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCAŞAR - Sokak: 2685



Keçiören planlı elektrik kesintisi

09:30 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIBEYLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIBEYLER - Sokak: SARIBEYLER 09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALABA - Sokak: SANATORYUM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALABA - Sokak: BRONZ

Kızılcahamam planlı elektrik kesintisi

09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLUCAK - Sokak: MUŞAMAHA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLUCAK - Sokak: OLUCAK

Mamak planlı elektrik kesintisi

10:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: 579 10:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUTLU - Sokak: 717

Nallıhan planlı elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKÖY - Sokak: KARAKÖY 14:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRHAN - Sokak: YUNUS

Polatlı planlı elektrik kesintisi

09:30 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SABANCA - Sokak: SABANCA 10:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAYAVŞAN - Sokak: KARAYAVŞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİVRİ - Sokak: YUKARI SİVRİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİVRİ - Sokak: AŞAĞI SİVRİ



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