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Elektrik Kesintisi 2 Temmuz 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 2 Temmuz Perşembe Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 02.07.2020 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 2 Temmuz 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 02.07.2020 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 2 Temmuz 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 2 Temmuz Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

2 Temmuz 2020 Perşembe günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:


Altındağ planlı elektrik kesintisi

10:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINPARK - Sokak: SARIÇAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINPARK - Sokak: UZAYAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLIKEVLER - Sokak: SEMİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLIKEVLER - Sokak: GÖNÜLLÜLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLIKEVLER - Sokak: UZAYAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLIKEVLER - Sokak: ÇEVRELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLIKEVLER - Sokak: ŞEHİT CEMALETTİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLTEPE - Sokak: GÜLTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLTEPE - Sokak: ÖRNEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: TURGUT ÖZAL 2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: 679/5
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: 682
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: GÜLAÇAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ÖRNEK

 

Ayaş planlı elektrik kesintisi

09:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DERVİŞİMAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DERVİŞİMAM - Sokak: 1.OKUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: GÖKTÜRKLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: KARANFİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: LADİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: SAĞLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: İSTİKLAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: ALTAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: CUMHURİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: HUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: ÇİÇEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ÇİĞDEMCİ - Sokak: ANKARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: ANKARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: AYAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: HUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: IHLAMUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: KAYI BOYLARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: OĞUZLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: PEHLİVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: SELÇUKLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: SÖĞÜT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: İSTİKLAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: GÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: LALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: ZAMBAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: CUMHURİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: İNCE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇANILLI ULUYOL - Sokak: AÇELYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKKAYA
Belde/Köy: YAĞMURDEDE - Mahalle:

 

Beypazarı planlı elektrik kesintisi

10:00 - 13:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAŞAR - Sokak: NADARLAR
09:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACISU - Sokak: ACISU
10:00 - 12:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: ALPARSLAN TÜRKEŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: ANAFARTALAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: ABDÜL HAMİTHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIKARA - Sokak: ŞEHİT ÜMİT BÖLÜKOĞLU


Çankaya planlı elektrik kesintisi

09:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BİRLİK - Sokak: 435
09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: DİKMEN
10:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI - Sokak: 2865
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI - Sokak: 2864
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI - Sokak: METİŞ ÇALIŞANLARI SİTESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI - Sokak: 2861
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI - Sokak: 2870
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI - Sokak: 2587
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI - Sokak: 2871


Elmadağ planlı elektrik kesintisi

09:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTULUŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTULUŞ - Sokak: GÜRBÜZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTULUŞ - Sokak: KAVAKLIPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTULUŞ - Sokak: KAYINCAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTULUŞ - Sokak: KORUYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTULUŞ - Sokak: İPEKÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTULUŞ - Sokak: ADNAN KAHVECİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTULUŞ - Sokak: EREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTULUŞ - Sokak: HASAN TAHSİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTULUŞ - Sokak: ÇİĞDEMLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTULUŞ - Sokak: KARMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTULUŞ - Sokak: AKDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTULUŞ - Sokak: ERDOĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANOĞLAN FATİH - Sokak: 265

 

Etimesgut planlı elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAPRACIK - Sokak: YAPRACIK 2.KÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAPRACIK - Sokak: ESKİŞEHİR DEVLET YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHUN - Sokak: GÖKÇEKÖY SİT.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHUN - Sokak: GİRİŞİM 88 SİTESİ


Gölbaşı planlı elektrik kesintisi

09:00 - 12:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCAŞAR - Sokak: 2686
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCAŞAR - Sokak: 2688
14:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRENCİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRENCİK - Sokak: ÖRENCİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURTBEYİ - Sokak: YURTBEYİ
10:00 - 13:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: 281
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: 306
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: 206
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: 328
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: 329
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: 330
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: 3762
14:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCAŞAR - Sokak: TEK YAPI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCAŞAR - Sokak: ZAFER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCAŞAR - Sokak: 2686
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCAŞAR - Sokak: 2685


Keçiören planlı elektrik kesintisi

09:30 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIBEYLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIBEYLER - Sokak: SARIBEYLER
09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALABA - Sokak: SANATORYUM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KALABA - Sokak: BRONZ

 

Kızılcahamam planlı elektrik kesintisi

09:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLUCAK - Sokak: MUŞAMAHA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLUCAK - Sokak: OLUCAK

 

Mamak planlı elektrik kesintisi

10:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: 579
10:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUTLU - Sokak: 717

 

Nallıhan planlı elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAKÖY - Sokak: KARAKÖY
14:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAYIRHAN - Sokak: YUNUS

 

Polatlı planlı elektrik kesintisi

09:30 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SABANCA - Sokak: SABANCA
10:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAYAVŞAN - Sokak: KARAYAVŞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİVRİ - Sokak: YUKARI SİVRİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİVRİ - Sokak: AŞAĞI SİVRİ


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