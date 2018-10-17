Elektrik Kesintisi 20 Eylül 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 20.09.2020 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 20 Eylül 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 20 Eylül Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
20 Eylül 2020 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Akyurt planlı elektrik kesintisi
|12:30 - 14:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINAR - Sokak: ÇANKIRI
|09:00 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKHİSAR - Sokak: BALIKHİSAR KÖY İÇİ
Altındağ planlı elektrik kesintisi
|10:30 - 15:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAPÜRÇEK - Sokak: 272
|13:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN - Sokak: 1637
|09:00 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 863/9
|13:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN - Sokak: 1642
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN - Sokak: 1640
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN - Sokak: 1641
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN - Sokak: 1638
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN - Sokak: 4.KISIM SANAYİİ ALTI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN - Sokak: 1637
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN - Sokak: KARACAÖREN MAH.
Ayaş planlı elektrik kesintisi
|13:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİNANLI CUMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİNANLI HOCASİNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİNANLI HOCASİNAN - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİNANLI HOCASİNAN - Sokak: CUMHURİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİNANLI HOCASİNAN - Sokak: AYAŞ POLATLI YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: FİDAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: MURAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: İMAMOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: BAHÇE..
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: EMEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: ŞEHİT OLGUN GÖKMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: EMEK (YENİ)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: POLATLI 1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: POLATLI 2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: ÇERKEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: EVREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: KONUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: SANAYİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: HASANOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: TEKKE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: MUTLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: TEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: GÜLAMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: ÇİFTLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: ŞEHİT OLGUN GÖKMEN (YENİ)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: AYAŞ-POLATLI YOLU
Belde/Köy: OLTAN - Mahalle:
Bala planlı elektrik kesintisi
|14:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYNAM - Sokak: ATATÜRK....
Çankaya planlı elektrik kesintisi
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: 1584
|13:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT CENGİZ KARACA - Sokak: 1053
|10:30 - 15:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZİYE - Sokak: PLATİN
|10:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REMZİ OĞUZ ARIK - Sokak: TUNALI HİLMİ
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: 1584
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UMUT - Sokak: MAÇKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAŞAMKENT - Sokak: 3037
Elmadağ planlı elektrik kesintisi
|13:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜÇEVLER - Sokak: YENİMAHALLE
Etimesgut planlı elektrik kesintisi
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ MESUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ MESUT - Sokak: 1781
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ MESUT - Sokak: 1904
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ MESUT - Sokak: 1784
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ MESUT - Sokak: 1771
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ MESUT - Sokak: 1776
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ MESUT - Sokak: 1785
Gölbaşı planlı elektrik kesintisi
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: OĞULBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAĞLIPINAR - Sokak: S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP.
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: IŞIKLI GÖLÜ
|14:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: 11
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: 10
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: KARAOĞLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: ANKARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3946
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3967
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4035
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4024
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3964
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3939
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3924
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3902
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4009
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3984
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4011
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4071
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3977
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3907
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4073
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4082
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3918
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4064
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4087
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3900
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: OĞULBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRENCİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURTBEYİ - Sokak: YURTBEYİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURTBEYİ - Sokak: ANDEZİT KESMETAŞ FAB
Güdül planlı elektrik kesintisi
|13:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALİHLER - Sokak: SALİHLER
Belde/Köy: SALİHLER - Mahalle:
|09:00 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN - Sokak: KARACAÖREN
Kahramankazan planlı elektrik kesintisi
|10:30 - 15:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇAÖREN - Sokak: AKÇAÖREN
|09:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: ADNAN MENDERES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: NAZIM ERCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: AKSOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 129
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 190
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 195
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 127
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 191
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 126
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 115
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 128
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: SEZAİ KARAKOÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 122
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 123
|15:30 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 32
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 48
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 52
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 71
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 73
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 74
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 75
|09:30 - 14:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: 2004
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: 2002
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: DAĞYAKA
|11:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İYMİR - Sokak: İYMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İYMİR - Sokak: KARALAR(İYMİR)YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUCAK - Sokak: SOĞUCAK
Keçiören planlı elektrik kesintisi
|09:00 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: KAHVECİLER
Kızılcahamam planlı elektrik kesintisi
|09:00 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: ORTAKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEMER - Sokak: SEMER
Mamak planlı elektrik kesintisi
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DİRİLİŞ - Sokak: KARADENİZ
Sincan planlı elektrik kesintisi
|10:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: 399
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBATLI HASAN - Sokak: YASEMİN
|09:00 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKOBASI - Sokak: TÜRKOBASI
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: GÜL
Yenimahalle planlı elektrik kesintisi
|10:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT ÖZAL - Sokak: 2275
|09:00 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARDELEN - Sokak: 2043 KARME 84 KONUT YAPI KOOP.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ BATI - Sokak: ŞEHİT MEHMET KOLCU BÜYÜK YAPI SİTESİ
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 3561
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