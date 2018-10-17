Elektrik Kesintisi 20 Eylül 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 20 Eylül Pazar Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 20.09.2020 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 20.09.2020 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 20 Eylül 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 20 Eylül Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

20 Eylül 2020 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Akyurt planlı elektrik kesintisi

12:30 - 14:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINAR - Sokak: ÇANKIRI 09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKHİSAR - Sokak: BALIKHİSAR KÖY İÇİ

Altındağ planlı elektrik kesintisi

10:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAPÜRÇEK - Sokak: 272 13:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN - Sokak: 1637 09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 863/9 13:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN - Sokak: 1642

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN - Sokak: 1640

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN - Sokak: 1641

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN - Sokak: 1638

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN - Sokak: 4.KISIM SANAYİİ ALTI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN - Sokak: 1637

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN - Sokak: KARACAÖREN MAH.

Ayaş planlı elektrik kesintisi

13:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİNANLI CUMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİNANLI HOCASİNAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİNANLI HOCASİNAN - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİNANLI HOCASİNAN - Sokak: CUMHURİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİNANLI HOCASİNAN - Sokak: AYAŞ POLATLI YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: FİDAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: MURAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: İMAMOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: BAHÇE..

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: EMEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: ŞEHİT OLGUN GÖKMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: EMEK (YENİ)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: POLATLI 1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: POLATLI 2

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: ÇERKEZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: EVREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: KONUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: SANAYİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: HASANOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: TEKKE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: MUTLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: TEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: GÜLAMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: ÇİFTLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: ŞEHİT OLGUN GÖKMEN (YENİ)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: AYAŞ-POLATLI YOLU

Belde/Köy: OLTAN - Mahalle:

Bala planlı elektrik kesintisi

14:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYNAM - Sokak: ATATÜRK....

Çankaya planlı elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: 1584 13:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT CENGİZ KARACA - Sokak: 1053 10:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZİYE - Sokak: PLATİN 10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REMZİ OĞUZ ARIK - Sokak: TUNALI HİLMİ 09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: 1584 09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UMUT - Sokak: MAÇKA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAŞAMKENT - Sokak: 3037

Elmadağ planlı elektrik kesintisi

13:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜÇEVLER - Sokak: YENİMAHALLE

Etimesgut planlı elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ MESUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ MESUT - Sokak: 1781

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ MESUT - Sokak: 1904

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ MESUT - Sokak: 1784

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ MESUT - Sokak: 1771

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ MESUT - Sokak: 1776

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ MESUT - Sokak: 1785

Gölbaşı planlı elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: OĞULBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAĞLIPINAR - Sokak: S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP. 09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: IŞIKLI GÖLÜ 14:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: 11

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: 10

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: KARAOĞLAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: ANKARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3946

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3967

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4035

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4024

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3964

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3939

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3924

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3902

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4009

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3984

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4011

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4071

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3977

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3907

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4073

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4082

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3918

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4064

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4087

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3900

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: OĞULBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRENCİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURTBEYİ - Sokak: YURTBEYİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURTBEYİ - Sokak: ANDEZİT KESMETAŞ FAB

Güdül planlı elektrik kesintisi

13:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALİHLER - Sokak: SALİHLER

Belde/Köy: SALİHLER - Mahalle: 09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN - Sokak: KARACAÖREN

Kahramankazan planlı elektrik kesintisi

10:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇAÖREN - Sokak: AKÇAÖREN 09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: ADNAN MENDERES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: NAZIM ERCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: AKSOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 129

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 190

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 195

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 127

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 191

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 126

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 115

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 128

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: SEZAİ KARAKOÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 122

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 123 15:30 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 32

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 48

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 52

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 71

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 73

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 74

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 75 09:30 - 14:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: 2004

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: 2002

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: DAĞYAKA 11:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İYMİR - Sokak: İYMİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İYMİR - Sokak: KARALAR(İYMİR)YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUCAK - Sokak: SOĞUCAK

Keçiören planlı elektrik kesintisi

09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: KAHVECİLER

Kızılcahamam planlı elektrik kesintisi

09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: ORTAKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEMER - Sokak: SEMER

Mamak planlı elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DİRİLİŞ - Sokak: KARADENİZ

Sincan planlı elektrik kesintisi

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: 399

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBATLI HASAN - Sokak: YASEMİN 09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKOBASI - Sokak: TÜRKOBASI 09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: GÜL

Yenimahalle planlı elektrik kesintisi

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT ÖZAL - Sokak: 2275 09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARDELEN - Sokak: 2043 KARME 84 KONUT YAPI KOOP.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ BATI - Sokak: ŞEHİT MEHMET KOLCU BÜYÜK YAPI SİTESİ 09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 3561

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