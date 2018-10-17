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Elektrik Kesintisi 20 Eylül 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 20 Eylül Pazar Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 20.09.2020 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 20 Eylül 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 20.09.2020 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 20 Eylül 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 20 Eylül Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

20 Eylül 2020 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Akyurt planlı elektrik kesintisi

12:30 - 14:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINAR - Sokak: ÇANKIRI
09:00 - 13:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALIKHİSAR - Sokak: BALIKHİSAR KÖY İÇİ

 

Altındağ planlı elektrik kesintisi

10:30 - 15:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAPÜRÇEK - Sokak: 272
13:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN - Sokak: 1637
09:00 - 13:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBEY - Sokak: 863/9
13:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN - Sokak: 1642
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN - Sokak: 1640
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN - Sokak: 1641
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN - Sokak: 1638
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN - Sokak: 4.KISIM SANAYİİ ALTI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN - Sokak: 1637
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN - Sokak: KARACAÖREN MAH.

 

Ayaş planlı elektrik kesintisi

13:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİNANLI CUMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİNANLI HOCASİNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİNANLI HOCASİNAN - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİNANLI HOCASİNAN - Sokak: CUMHURİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİNANLI HOCASİNAN - Sokak: AYAŞ POLATLI YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: FİDAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: MURAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: İMAMOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: BAHÇE..
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: EMEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: ŞEHİT OLGUN GÖKMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: EMEK (YENİ)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: POLATLI 1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: POLATLI 2
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: ÇERKEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: EVREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: KONUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: SANAYİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: HASANOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: TEKKE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: MUTLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: TEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: GÜLAMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: ÇİFTLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: ŞEHİT OLGUN GÖKMEN (YENİ)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OLTAN - Sokak: AYAŞ-POLATLI YOLU
Belde/Köy: OLTAN - Mahalle:

 

Bala planlı elektrik kesintisi

14:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYNAM - Sokak: ATATÜRK....

 

Çankaya planlı elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: 1584
13:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHİT CENGİZ KARACA - Sokak: 1053
10:30 - 15:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AZİZİYE - Sokak: PLATİN
10:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REMZİ OĞUZ ARIK - Sokak: TUNALI HİLMİ
09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİĞDEM - Sokak: 1584
09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UMUT - Sokak: MAÇKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAŞAMKENT - Sokak: 3037

 

Elmadağ planlı elektrik kesintisi

13:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÜÇEVLER - Sokak: YENİMAHALLE

 

Etimesgut planlı elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ MESUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ MESUT - Sokak: 1781
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ MESUT - Sokak: 1904
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ MESUT - Sokak: 1784
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ MESUT - Sokak: 1771
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ MESUT - Sokak: 1776
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHİ MESUT - Sokak: 1785

 

Gölbaşı planlı elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: OĞULBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAĞLIPINAR - Sokak: S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP.
09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: IŞIKLI GÖLÜ
14:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: 11
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: 10
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: KARAOĞLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: ANKARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3946
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3967
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4035
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4024
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3964
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3939
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3924
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3902
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4009
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3984
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4011
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4071
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3977
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3907
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4073
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4082
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3918
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4064
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 4087
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAOĞLAN - Sokak: 3900
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OĞULBEY - Sokak: OĞULBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRENCİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURTBEYİ - Sokak: YURTBEYİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YURTBEYİ - Sokak: ANDEZİT KESMETAŞ FAB

 

Güdül planlı elektrik kesintisi

13:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SALİHLER - Sokak: SALİHLER
Belde/Köy: SALİHLER - Mahalle:
09:00 - 13:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN - Sokak: KARACAÖREN

 

Kahramankazan planlı elektrik kesintisi

10:30 - 15:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇAÖREN - Sokak: AKÇAÖREN
09:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: ADNAN MENDERES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: NAZIM ERCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: AKSOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 129
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 190
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 195
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 127
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 191
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 126
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 115
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 128
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: SEZAİ KARAKOÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 122
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 123
15:30 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 32
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 48
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 52
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 71
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 73
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 74
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 75
09:30 - 14:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: 2004
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: 2002
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: DAĞYAKA
11:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İYMİR - Sokak: İYMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İYMİR - Sokak: KARALAR(İYMİR)YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUCAK - Sokak: SOĞUCAK

 

Keçiören planlı elektrik kesintisi

09:00 - 13:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: KAHVECİLER

 

Kızılcahamam planlı elektrik kesintisi

09:00 - 13:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAKÖY - Sokak: ORTAKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEMER - Sokak: SEMER

 

Mamak planlı elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DİRİLİŞ - Sokak: KARADENİZ

 

Sincan planlı elektrik kesintisi

10:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: 399
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ULUBATLI HASAN - Sokak: YASEMİN
09:00 - 13:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TÜRKOBASI - Sokak: TÜRKOBASI
09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: GÜL

 

Yenimahalle planlı elektrik kesintisi

10:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TURGUT ÖZAL - Sokak: 2275
09:00 - 13:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARDELEN - Sokak: 2043 KARME 84 KONUT YAPI KOOP.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ BATI - Sokak: ŞEHİT MEHMET KOLCU BÜYÜK YAPI SİTESİ
09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATA - Sokak: 3561

 

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