Elektrik Kesintisi 23 Ocak 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 23 Ocak Perşembe Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 23.01.2020 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 23.01.2019 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 23 Ocak 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 23 Ocak Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

23 Ocak 2020 Perşembe günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

ALTINDAĞ elektrik kesintisi

13:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANAFARTALAR - Sokak: SANAYİ

BALA elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOLKÖY - Sokak: TOLKÖY

BEYPAZARI elektrik kesintisi

12:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: DİK ÇAKMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: HİDAYET BAŞAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ALAADDİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: LALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: YENİCE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÇUKUR ÇEŞME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BULGURDEDE 5

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: MAĞARALAR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÇEŞME ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ALAADDİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: DİBEKÖNÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: DİK ÇAKMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: EFE HOCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: KARCIKAYA DERE SAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ÇINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: İSTİKLAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ÇAKMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜSTEMPAŞA - Sokak: İSTİKLAL

ÇANKAYA elektrik kesintisi

10:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İŞÇİ BLOKLARI - Sokak: 1522

EVREN elektrik kesintisi

13:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEMİRAYAK - Sokak: DEMİRAYAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNEBEYLİ - Sokak: İNEBEYLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOLAKUŞAĞI - Sokak: SOLAKUŞAĞI

GÖLBAŞI elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: 1540

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIHASAN - Sokak: 1706

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIMURATLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIMURATLI - Sokak: ÖZ ÇAĞLA KOOP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIMURATLI - Sokak: HACIMURATLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAĞLIPINAR - Sokak: S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVRUCUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVRUCUK - Sokak: YAVRUCUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVRUCUK - Sokak: HAYMANA YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVRUCUK - Sokak: KIZILAĞAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVRUCUK - Sokak: YAVRUCUK.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVRUCUK - Sokak: PORSUK AĞACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVRUCUK - Sokak: MOGAN SEVGİ ÇİÇEĞİ EVLERİ K.Y.KOP.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEHÜYÜK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEHÜYÜK - Sokak: GÖKÇEHÜYÜK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEHÜYÜK - Sokak: 1680

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN - Sokak: KARACAÖREN 09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCEK - Sokak: 1002

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCAŞAR - Sokak: 2686

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCAŞAR - Sokak: 2688

GÜDÜL elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: KİYMİR ÇAYI SAHİL (YUKARI)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: ÇUKURYAZISI

MAMAK elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DURALİ ALIÇ - Sokak: 979

ŞEREFLİKOÇHİSAR elektrik kesintisi

13:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK - Sokak: 13

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK - Sokak: 18

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK - Sokak: HACETEVLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK - Sokak: CAMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK - Sokak: 15

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK - Sokak: MUHLİSE (YENİ)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK - Sokak: MUHLİSE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK - Sokak: CUMHURİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK - Sokak: 10

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK - Sokak: ATATÜRK (YENİ)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK - Sokak: CUMHURİYET (YENİ)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK - Sokak: 19

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK - Sokak: 11

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKARCA - Sokak: AKARCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARLASAN - Sokak: PARLASAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DELİLLER - Sokak: DELİLLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEÇİTLİ - Sokak: GEÇİTLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAYDARLI - Sokak: HAYDARLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KADINCIK - Sokak: EBEMÖLEN YAYLASI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KADINCIK - Sokak: KADINCIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARABÜK - Sokak: KARABÜK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSULAR - Sokak: MUSULAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PALAZOBASI - Sokak: PALAZOBASI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SADIKLI - Sokak: SADIKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEREFLİDAVUTLU - Sokak: ŞEREFLİDAVUTLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: ŞEYHLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAZISÖĞÜT - Sokak: YAZISÖĞÜT

Belde/Köy: DEĞİRMENYOLU - Mahalle:

Belde/Köy: DELİLLER - Mahalle:

Belde/Köy: GEÇİTLİ - Mahalle:

Belde/Köy: GÜLHÜYÜK - Mahalle:

Belde/Köy: HAYDARLI - Mahalle:

Belde/Köy: KADINCIK - Mahalle:

Belde/Köy: KARABÜK - Mahalle:

Belde/Köy: MUSULAR - Mahalle:

Belde/Köy: PALAZOBASI - Mahalle:

Belde/Köy: SADIKLI - Mahalle:

Belde/Köy: ŞEREFLİDAVUTLU - Mahalle:

Belde/Köy: ŞEYHLİ - Mahalle:

Belde/Köy: YAZISÖĞÜT - Mahalle:

YENİMAHALLE elektrik kesintisi

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAKAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAKAYA - Sokak: KARACAKAYA

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