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Elektrik Kesintisi 23 Ocak 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 23 Ocak Perşembe Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 23.01.2020 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 23 Ocak 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 23.01.2019 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 23 Ocak 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 23 Ocak Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

23 Ocak 2020 Perşembe günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

  • ALTINDAĞ elektrik kesintisi
13:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANAFARTALAR - Sokak: SANAYİ

 

  • BALA elektrik kesintisi
09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOLKÖY - Sokak: TOLKÖY

 

  • BEYPAZARI elektrik kesintisi 
12:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: DİK ÇAKMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: HİDAYET BAŞAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ALAADDİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: LALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: YENİCE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÇUKUR ÇEŞME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BULGURDEDE 5
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: MAĞARALAR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÇEŞME ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ALAADDİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: DİBEKÖNÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: DİK ÇAKMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: EFE HOCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: KARCIKAYA DERE SAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ÇINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: İSTİKLAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ÇAKMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RÜSTEMPAŞA - Sokak: İSTİKLAL

 

  • ÇANKAYA elektrik kesintisi
10:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İŞÇİ BLOKLARI - Sokak: 1522

 

  • EVREN elektrik kesintisi
13:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEMİRAYAK - Sokak: DEMİRAYAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNEBEYLİ - Sokak: İNEBEYLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOLAKUŞAĞI - Sokak: SOLAKUŞAĞI

 

  • GÖLBAŞI elektrik kesintisi
09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: 1540
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIHASAN - Sokak: 1706
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIMURATLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIMURATLI - Sokak: ÖZ ÇAĞLA KOOP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIMURATLI - Sokak: HACIMURATLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAĞLIPINAR - Sokak: S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVRUCUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVRUCUK - Sokak: YAVRUCUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVRUCUK - Sokak: HAYMANA YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVRUCUK - Sokak: KIZILAĞAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVRUCUK - Sokak: YAVRUCUK.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVRUCUK - Sokak: PORSUK AĞACI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVRUCUK - Sokak: MOGAN SEVGİ ÇİÇEĞİ EVLERİ K.Y.KOP.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEHÜYÜK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEHÜYÜK - Sokak: GÖKÇEHÜYÜK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKÇEHÜYÜK - Sokak: 1680
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN - Sokak: KARACAÖREN
09:00 - 13:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCEK - Sokak: 1002
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCAŞAR - Sokak: 2686
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KIZILCAŞAR - Sokak: 2688

 

  • GÜDÜL elektrik kesintisi
09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: KİYMİR ÇAYI SAHİL (YUKARI)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLÖZ - Sokak: ÇUKURYAZISI

 

  • MAMAK elektrik kesintisi
09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DURALİ ALIÇ - Sokak: 979

 

  • ŞEREFLİKOÇHİSAR elektrik kesintisi
13:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK - Sokak: 13
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK - Sokak: 18
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK - Sokak: HACETEVLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK - Sokak: CAMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK - Sokak: 15
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK - Sokak: MUHLİSE (YENİ)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK - Sokak: MUHLİSE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK - Sokak: CUMHURİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK - Sokak: 10
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK - Sokak: ATATÜRK (YENİ)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK - Sokak: CUMHURİYET (YENİ)
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK - Sokak: 19
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜLHÜYÜK - Sokak: 11
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKARCA - Sokak: AKARCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARLASAN - Sokak: PARLASAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DELİLLER - Sokak: DELİLLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GEÇİTLİ - Sokak: GEÇİTLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAYDARLI - Sokak: HAYDARLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KADINCIK - Sokak: EBEMÖLEN YAYLASI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KADINCIK - Sokak: KADINCIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARABÜK - Sokak: KARABÜK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSULAR - Sokak: MUSULAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PALAZOBASI - Sokak: PALAZOBASI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SADIKLI - Sokak: SADIKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEREFLİDAVUTLU - Sokak: ŞEREFLİDAVUTLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: ŞEYHLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAZISÖĞÜT - Sokak: YAZISÖĞÜT
Belde/Köy: DEĞİRMENYOLU - Mahalle:
Belde/Köy: DELİLLER - Mahalle:
Belde/Köy: GEÇİTLİ - Mahalle:
Belde/Köy: GÜLHÜYÜK - Mahalle:
Belde/Köy: HAYDARLI - Mahalle:
Belde/Köy: KADINCIK - Mahalle:
Belde/Köy: KARABÜK - Mahalle:
Belde/Köy: MUSULAR - Mahalle:
Belde/Köy: PALAZOBASI - Mahalle:
Belde/Köy: SADIKLI - Mahalle:
Belde/Köy: ŞEREFLİDAVUTLU - Mahalle:
Belde/Köy: ŞEYHLİ - Mahalle:
Belde/Köy: YAZISÖĞÜT - Mahalle:

 

  • YENİMAHALLE elektrik kesintisi
09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAKAYA - Sokak: KARACAKAYA

 

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