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Elektrik Kesintisi 28 Şubat 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 28 Şubat Pazar Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 28.02.2021 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 28 Şubat 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 28.02.2021 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 28 Şubat 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 28 Şubat Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

28 Şubat 2021 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Akyurt Planlı elektrik kesintisi

09:30 - 13:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜĞDÜZ - Sokak: KAYMAKAM A.GALİP KAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜĞDÜZ - Sokak: BÜĞDÜZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜĞDÜZ - Sokak: ÇANKIRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELHİSAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLER
10:15 - 17:15 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINAR - Sokak: BAĞLARYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINAR - Sokak: DURU

 

Kahramankazan Planlı elektrik kesintisi

10:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 100. YIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 101
09:45 - 15:45 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: MUHSİN SITKI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: ADNAN MENDERES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 14

 

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