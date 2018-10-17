  • BIST 1.381,350
  • Altın 497,57
  • Dolar 8,5000
  • Euro 10,0650
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 20 °C
SON DAKİKAAFAD: Manavgat'taki yangında 3 vatandaşımız hayatını kaybetti
»

Elektrik Kesintisi 29 Temmuz 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 29 Temmuz Perşembe Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 29.07.2021 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 29 Temmuz 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 29.07.2021 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 29 Temmuz 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 29 Temmuz Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

29 Temmuz 2021 Perşembe günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Akyurt planlı elektrik kesinti

09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETADİL - Sokak: AHMETADİL


Çankaya planlı elektrik kesinti

09:00 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHLATLIBEL - Sokak: İNCEK YOLU
12:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: 683
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: 677
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: 694
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: TAYLAND
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: HOLLANDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: 704
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: 686
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: 691
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: RABİNDRANATH TAGORE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: CEZAYİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: 695
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: 685
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: 688
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: 692
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: 684
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: 689
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: HOLZMEİSTER

Etimesgut  planlı elektrik kesinti

 

17:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİYE - Sokak: BAĞLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİYE - Sokak: FEVZİYE
10:00 - 11:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2517
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2500
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2510
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2522
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: YEŞİLÇAM İŞY.YAPI.KOOP.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2515
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2514
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2513
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2512
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2511
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2551
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2474
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2540
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2492
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2504
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2506
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2505
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2509
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2507
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2521
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2523

Gölbaşı planlı elektrik kesinti

17:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCEK

Kahramankazan planlı elektrik kesinti

 

09:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYI - Sokak: ÇALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇAÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇAÖREN - Sokak: AKÇAÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEKKE - Sokak: TEKKE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞIKARAÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞIKARAÖREN - Sokak: AŞAĞIKARAÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CİĞİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CİĞİR - Sokak: CİĞİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CİĞİR - Sokak: 511
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAÇ - Sokak: SARAÇ

Keçiören planlı elektrik kesinti

09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: MÜCAHİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: TAŞTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: SARIÇAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: NASİP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: HENDEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: MAKALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: MİNA

Pursaklar planlı elektrik kesinti

09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ŞEHİT SALİM AKGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ALPARSLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: EFE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÖZVEREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ŞENKAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: FAZİLET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: FİNİKE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KORKUT_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: FUNDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÖZLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MURADİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: NAZLIHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ŞAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: OCAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KOCA YUSUF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: PREVEZE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÇİMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KILAVUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: VOLKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ALPARSLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ŞEHİT SALİM AKGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ZİYA ÜLHAK.

Yenimahalle planlı elektrik kesinti

10:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAYRET - Sokak: AŞIK ÇELEBİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAYRET - Sokak: İVEDİK
10:00 - 11:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: 191


İLGİLİ HABERLER
Ankara Baraj Doluluk Oranları ve Su Seviyesi - ASKİ 28 Temmuz 2021Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 22 Ocak 2019 su indirimi ASKİSu Kesintisi 28 Temmuz 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ank-baraj-2021-001.jpg

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Su Kesintisi 29 Temmuz 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ29 Temmuz 2021 Perşembe 09:04
  • Ankara hava durumu 29 Temmuz 202129 Temmuz 2021 Perşembe 09:00
  • Etimesgut'tan Çiftçiye Destek29 Temmuz 2021 Perşembe 04:00
  • Mahalleli Tedirgin29 Temmuz 2021 Perşembe 03:15
  • Sincan Yenicimşit'teki bahçe sahiplerinden Vali Şahin'e Çağrı29 Temmuz 2021 Perşembe 02:30
  • Ankara'daki Özel Hukuk Fakülteleri 2021 Ücret Listesi28 Temmuz 2021 Çarşamba 14:10
  • Ankara'daki Özel Mühendislik Fakülteleri 2021 Yılı Ücret Listesi28 Temmuz 2021 Çarşamba 13:54
  • Ankara'daki Özel Fen-Edebiyat Fakülteleri 2021 Yılı Ücret Listesi28 Temmuz 2021 Çarşamba 13:38
  • Ankara'daki özel üniversitelerin bölüm bölüm ücret listesi28 Temmuz 2021 Çarşamba 13:19
  • Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Rekor kırıldı28 Temmuz 2021 Çarşamba 12:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti