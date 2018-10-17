Elektrik Kesintisi 29 Temmuz 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 29.07.2021 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 29 Temmuz 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 29 Temmuz Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
29 Temmuz 2021 Perşembe günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Akyurt planlı elektrik kesinti
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETADİL - Sokak: AHMETADİL
Çankaya planlı elektrik kesinti
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHLATLIBEL - Sokak: İNCEK YOLU
|12:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: 683
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: 677
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: 694
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: TAYLAND
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: HOLLANDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: 704
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: 686
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: 691
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: RABİNDRANATH TAGORE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: CEZAYİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: 695
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: 685
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: 688
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: 692
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: 684
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: 689
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: HOLZMEİSTER
Etimesgut planlı elektrik kesinti
|17:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİYE - Sokak: BAĞLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİYE - Sokak: FEVZİYE
|10:00 - 11:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2517
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2500
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2510
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2522
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: YEŞİLÇAM İŞY.YAPI.KOOP.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2515
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2514
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2513
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2512
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2511
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2551
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2474
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2540
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2492
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2504
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2506
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2505
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2509
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2507
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2521
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2523
Gölbaşı planlı elektrik kesinti
|17:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCEK
Kahramankazan planlı elektrik kesinti
|09:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYI - Sokak: ÇALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇAÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇAÖREN - Sokak: AKÇAÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEKKE - Sokak: TEKKE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞIKARAÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞIKARAÖREN - Sokak: AŞAĞIKARAÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CİĞİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CİĞİR - Sokak: CİĞİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CİĞİR - Sokak: 511
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAÇ - Sokak: SARAÇ
Keçiören planlı elektrik kesinti
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: MÜCAHİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: TAŞTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: SARIÇAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: NASİP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: HENDEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: MAKALE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: MİNA
Pursaklar planlı elektrik kesinti
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ŞEHİT SALİM AKGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ALPARSLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: EFE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÖZVEREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ŞENKAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: FAZİLET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: FİNİKE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KORKUT_1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: FUNDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÖZLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MURADİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: NAZLIHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ŞAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: OCAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KOCA YUSUF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: PREVEZE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÇİMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KILAVUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: VOLKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ALPARSLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ŞEHİT SALİM AKGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ZİYA ÜLHAK.
Yenimahalle planlı elektrik kesinti
|10:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAYRET - Sokak: AŞIK ÇELEBİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAYRET - Sokak: İVEDİK
|10:00 - 11:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: 191
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