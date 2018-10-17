Elektrik Kesintisi 29 Temmuz 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 29 Temmuz Perşembe Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 29.07.2021 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 29 .07.2021 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 29 Temmuz 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 29 Temmuz Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

29 Temmuz 2021 Perşembe günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Akyurt planlı elektrik kesinti

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETADİL - Sokak: AHMETADİL



Çankaya planlı elektrik kesinti

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHLATLIBEL - Sokak: İNCEK YOLU 12:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: 683

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: 677

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: 694

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: TAYLAND

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: HOLLANDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: 704

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: 686

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: 691

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: RABİNDRANATH TAGORE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: CEZAYİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: 695

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: 685

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: 688

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: 692

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: 684

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: 689

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HİLAL - Sokak: HOLZMEİSTER

Etimesgut planlı elektrik kesinti

17:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİYE - Sokak: BAĞLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİYE - Sokak: FEVZİYE 10:00 - 11:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2517

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2500

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2510

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2522

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: YEŞİLÇAM İŞY.YAPI.KOOP.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2515

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2514

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2513

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2512

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2511

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2551

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2474

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2540

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2492

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2504

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2506

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2505

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2509

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2507

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2521

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇEKAPI - Sokak: 2523

Gölbaşı planlı elektrik kesinti

17:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNCEK

Kahramankazan planlı elektrik kesinti

09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYI - Sokak: ÇALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇAÖREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇAÖREN - Sokak: AKÇAÖREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEKKE - Sokak: TEKKE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞIKARAÖREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞIKARAÖREN - Sokak: AŞAĞIKARAÖREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CİĞİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CİĞİR - Sokak: CİĞİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CİĞİR - Sokak: 511

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAÇ - Sokak: SARAÇ

Keçiören planlı elektrik kesinti

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: MÜCAHİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: TAŞTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: SARIÇAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: NASİP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: HENDEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: MAKALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: MİNA

Pursaklar planlı elektrik kesinti

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ŞEHİT SALİM AKGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERKEZ - Sokak: ALPARSLAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: EFE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÖZVEREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ŞENKAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: FAZİLET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: FİNİKE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KORKUT_1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: FUNDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÖZLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MURADİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: NAZLIHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ŞAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: OCAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KOCA YUSUF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: PREVEZE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÇİMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KILAVUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: VOLKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ALPARSLAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ŞEHİT SALİM AKGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ZİYA ÜLHAK.

Yenimahalle planlı elektrik kesinti

10:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAYRET - Sokak: AŞIK ÇELEBİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAYRET - Sokak: İVEDİK 10:00 - 11:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MACUN - Sokak: 191



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