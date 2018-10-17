Elektrik Kesintisi 7 Mart 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 7 Mart Pazar Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 07.03.2021 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 07.03.2021 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 7 Mart 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 7 Mart Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

7 Mart 2021 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Akyurt Planlı elektrik kesintisi

09:30 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜĞDÜZ - Sokak: KAYMAKAM A.GALİP KAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜĞDÜZ - Sokak: BÜĞDÜZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜĞDÜZ - Sokak: ÇANKIRI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELHİSAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLER 09:15 - 14:15 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜĞDÜZ - Sokak: BÜĞDÜZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜĞDÜZ - Sokak: 25

Çubuk Planlı elektrik kesintisi

08:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: 22

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: 24

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: 30

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: 26

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: 28

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SÜREYYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: MEKKE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SANAYİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: YELKEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BAHADIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ZİRAAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: YAKUT

Elmadağ Planlı elektrik kesintisi

10:00 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER - Sokak: 29 EKİM 11:00 - 16:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLICA

Kahramankazan Planlı elektrik kesintisi

16:20 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: ENVERPAŞA 13:40 - 15:40 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: 2038 10:30 - 16:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 64

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 66

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 60 10:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 15

Mamak Planlı elektrik kesintisi

11:00 - 16:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: ODABAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: FIRAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: EKİNCİK

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