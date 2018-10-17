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Elektrik Kesintisi 7 Mart 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 7 Mart Pazar Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 07.03.2021 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 7 Mart 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 07.03.2021 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 7 Mart 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 7 Mart Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

7 Mart 2021 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Akyurt Planlı elektrik kesintisi

09:30 - 13:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TİMURHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜĞDÜZ - Sokak: KAYMAKAM A.GALİP KAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜĞDÜZ - Sokak: BÜĞDÜZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜĞDÜZ - Sokak: ÇANKIRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELHİSAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLER
09:15 - 14:15 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜĞDÜZ - Sokak: BÜĞDÜZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜĞDÜZ - Sokak: 25

 

Çubuk Planlı elektrik kesintisi

08:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: 22
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: 24
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: 30
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: 26
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: 28
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SÜREYYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: MEKKE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: SANAYİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: YELKEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BAHADIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ZİRAAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: YAKUT

 

Elmadağ Planlı elektrik kesintisi

10:00 - 12:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER - Sokak: 29 EKİM
11:00 - 16:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLICA

 

Kahramankazan Planlı elektrik kesintisi

16:20 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: ENVERPAŞA
13:40 - 15:40 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAĞYAKA - Sokak: 2038
10:30 - 16:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 64
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 66
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 60
10:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: 15

 

Mamak Planlı elektrik kesintisi

11:00 - 16:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: LALAHAN - Sokak: ODABAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: FIRAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARŞIYAKA - Sokak: EKİNCİK

 

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