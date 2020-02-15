Elmadağ Kayak Merkezi’nin çileli yolu 

Ankara turizm açısından kurak bir şehir olsa da, şehrimizde yaşayanlar için ailecek gezip görülebilecek, eğlenilebilecek yerler yok değil.

Kişilerin ilgisine göre, tarihi ve kültürel mekanlar da var, spor alanları da var, park bahçeler de var, piknik alanları da…

Günü birlik gidip gelinecek, bir takım aktiviteler yapılabilecek yer de bulunuyor Ankara’da.

Bunlardan biri Elmadağ Kayak Merkezi.

Kısa bir süre öncesine kadar böyle bir yerin varlığından bihaberdim.

Bir arkadaşımdan öğrendim; “Hafta sonu çocukları da alıp gittik, çok kalabalıktı. İlerleyemedik. Kayak yapamasak da, aracımızı yol kenarına çekip, kar üstünde çay demledik, afiyetle içtik. Manzara, hava fena değildi” diyordu.

Sonra eşe dosta sordum, “Ankara’mızda böyle bir yer varmış, gidip göreniniz oldu mu” diye.

Çoğu biliyordu.

“Çok güzel yer, çok keyifli bir gün geçirdik” diyen de vardı, “Gittik çile çekip geldik” diyen de.

Bu anlatımlar merakımı artırdı.

Ankara’mızda adı “Kayak Merkezi” olan bir yer vardı ve fakat nedir ne değildir tam olarak bilmiyordum.

Gidip görmek istedim. Geçenlerde bir hafta sonu düştüm yola.

Bölgeyi bilen bir arkadaşın yol tarifine uyarak, Çevre Yolu’nu kullandım. Çevre Yolu’nun Nata Vega hizasına düşen yol ayrımındaki dev “Elmadağ Kayak Merkezi” levhasını görünce heyecanım katlandı. Gözümde TV’lerden, internetten, fotoğraflardan bildiğim Uludağ, Palandöken, Erciyes kayak merkezleri canlandı… “Ankara’mızda böyle bir yer varmış da, bilmiyoruz” dedim içimden.

Çevre Yolu ayrımından sonra önce Kuruçay Köyü geliyor, geçiyorsunuz orayı. Ardından yol üzeri baştan sona koyun satıcıları ve kasaplarla dolu bir bölgeye varıyorsunuz. Orayı da geçtikten sonra, Yakupabdal Köyü sınırlarına varıyorsunuz; orayı da geçip devam ediyorsunuz. Bu arada sağlı sollu mangal restoranlarının sayısı artmaya başlıyor, kayak merkezine yaklaştığınızı düşünüyorsunuz.

Sonra, ilerlemeye devam edebilirseniz eğer, kayak merkezine varıyorsunuz.

“İlerlemeye devam edebilirseniz” dedim çünkü:

Bir kere sizi kayak merkezine götüren tek bir yol var.

O da çok iyi değil ve dar.

Hele kayak merkezine 1.5-2 kilometre kaladan itibaren… Yol diye bir şeyin kalmadığını görüyorsunuz. Çamur ve “Köstebek yuvasına dönmüş” derler ya hani, ondan bile bin beter.

Aracınızı bırakıp yaya ilerlemek isteseniz, park yeri yok. Sağ sol tarla, ara sokak, ara yol diye bir şey yok. Dağın başı sonuç itibariyle.

Ve en önemlisi tuvalet yok, çöp konteynırları yok…

O yolda tampon tampona ilerlemeye çalışmaya sabredip Kayak Merkezi’ne vardığınızda, muradınıza ermiş olmuyorsunuz. Çünkü aracınızı bırakacak bir yer bulamıyorsunuz. Aracınızı durduramıyorsunuz eyleyemiyorsunuz bile, arkadan gelenler son noktadaki hüsranı henüz görmediklerin sürekli kornoya basıyor, ilerle ilerle diye. Oysa yolun sonuna gelinmiş, yol bitmiş; ve aracınızı bırakacak bir yer yok.

Ben ne yaptım?

Hiç tereddüt etmeden geri dönmeye çalıştım. (Tabi dönebilirseniz.)

Çalıştım diyorum çünkü, benden öncekiler de öyle yapmak zorunda kaldığından, araçlar birbirine girmiş, karman çorman bir hal içinde debeleniyorsunuz.

Sonuç itibariyle bin pişman geri dönmeyi başardım.

Amma ve lakin kayak merkezinin “merkezini” görmek nasip olmadı.

Yol, çamur ve köstebek yuvaları buna müsaade etmedi.

Sadece bana değil, önümdeki, arkamdaki tüm araçlar için aynı durum geçerliydi.

Dönüp geldiği yolda bir süre ilerledikten sonra aracını kenara çekip, mangal, semaver yakanlarla doluydu çevre.

Yine buralarda da tuvalet yok, çöp konteynırları yok…

***

Edindiğim bilgilere göre, Elmadağ Kayak Merkezi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sorumluluğunda. Burası halka açık.

Dört yıldızlı bir özel otel ve şahıslara ait iki restoran da var. Hava kuvvetlerine ait teleski tesisi, kar üstü aracı ve kafeterya mevcut. Yakın zamanda iki yapay kar makinası da kurulmuş.

Merkezde ayrıca ODTÜ, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ile Ankara Dağcılık Kayak ve Kış Sporları İhtisas Kulübü Derneği'ne ait kayak evleri bulunuyor ve buralardan sadece bu kuruluşların üyeleri faydalanabiliyor.

Şimdi böylesi bir yerde yolun içler acısı hali ile park sorununun mazereti olabilir mi?

İlgi var ama yolu çileli.

Acilen yolları yapılmalı; bölgede park alanları, piknik yerleri oluşturulmalı. Yol kenarlarına tuvaletler yapılmalı, çöp koyteynırları yerleştirilmeli.

Elmadağ Kayak Merkezine nasıl gidilir? TIKLAYIN...