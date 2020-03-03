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Emanete layıkıyla sahip çıkacağız

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Fatih Mahallesi temsilcileriyle biraraya geldi. Vatandaşlarla buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Çetin “Bizim kapımız da gönlümüz de her daim sizlere açık. Emanete layıkıyla sahip çıkacağız” dedi.
Emanete layıkıyla sahip çıkacağız

Sık sık vatandaşlarla bir araya gelen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, vatandaşla iç içe bir yönetim anlayışı benimsediklerini belirterek, mahalle buluşmaları ile hemşerileri ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. “Bizim kapımız da gönlümüz de her daim sizlere açık” diyen Çetin, “Emanete layıkıyla sahip çıkacağız. İlçemizi her yönüyle güvenli ve huzurlu bir ilçe haline getireceğiz” dedi.

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BİRLİKTE YÖNETİYORUZ
Halk meclislerine Fatih Mahallesiyle devam eden Çetin, mahalle buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Çetin, vatandaşla iç içe bir yönetim anlayışı sergilediklerini belirterek, "Mahalle buluşmaları ile hemşerilerimizle bir araya gelmeye devam ediyoruz. Biz makamda oturmayı değil, vatandaşlarla beraber olup istek ve önerilerini dinleyerek Pursaklar'ı birlikte yönetmeyi tercih ediyoruz. Mahallemizdeki eksikliklerin giderilmesi için planlamalarımızı yaparak bunları gidereceğiz” diye konuştu. 

EMANETE LAYIKIYLA SAHİP ÇIKACAĞIZ
Çetin şöyle devam etti: “Hemşerilerimizin mutlu bir ilçede yaşaması için her türlü imkânı değerlendirerek elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Sizlerle buluşmak bizleri inanılmaz rahatlatıyor, mutlu ediyor. Allah sizin bu muhabbetinizi bizlerden ayırmasın. Bizim kapımız da gönlümüz de her daim sizlere açık. Buraların bizlere emanet olduğunu biliyoruz. Emanete layıkıyla sahip çıkacağız. İlçemizi her yönüyle güvenli ve huzurlu bir ilçe haline getireceğiz. Daha güzel bir Pursaklar için gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam edeceğiz.’’ 

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PAZARCI ESNAFINA UYARILARDA BULUNDU
Farklı meslek gruplarıyla gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantılarının yanı sıra esnaf ziyaretleriyle de esnafın taleplerini dinleyen Çetin, Pursaklar pazar esnafını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Pazar yerindeki gezisinde stantlarda etiket olup olmadığına dikkat eden Çetin, ürünlerin sağlıklı olmasına ve sergilenişlerini inceleyerek pazarcı esnafının vatandaşlara karşı daha hoşgörülü olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

CEZA DEĞİL SAĞLIK ÖNCELİKLİ
Gerçekleştirdikleri denetimlerde vatandaşların pazarlarla ilgili taleplerini, pazarcı esnafının da görüşlerini aldıklarını kaydeden Çetin, ‘‘Vatandaşlarımızın sağlığı öncelikli konularımızdan biridir. Denetimler esnafımızı cezalandırmak için değil hemşerilerimizin sağlığını korumaya yönelik yapılmaktadır. Buradaki amacımız, vatandaşların daha kaliteli ve aynı ürünleri etiket farkı olmadan evlerine götürebilmelerini, sağlamaktır. Bu konuda denetimlerimiz ilçe genelinde kurulan tüm pazar yerlerinde düzenli olarak yıl boyunca devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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VATANDAŞ MEMNUN
Çetin’in semt pazarı denetimlerinden memnun olduklarını belirten vatandaşlar ise, ‘‘Bizim pahalı ve kalitesiz ürünler almamızdan duyduğu rahatsızlığı birebir pazarcı esnafı ile paylaşan başkanımıza duyarlılığından dolayı teşekkür ediyor, bu tür denetimlerin devam etmesini talep ediyoruz” diye konuştular.

Emrah Özcan/İLKSAYFA-

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