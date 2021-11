Emin Terapi Merkezi nerede, sahibi kim, Mehmet Emin Kızgın kimdir?

Ankara’da psikolojik desteğe ihtiyaç duyanların, terapi almak isteyenlerin adresi olarak gösterilen Emin Terapi Merkezi nerede, nasıl gidilir? Sahibi kim, doktorları, psikolog listesi ne, Mehmet Emin Kızgın kimdir? Ankara'da en iyi psikolog kim?

Kişilik bozukluğu ve ruh sağlığı için psikologlar ve terapi merkezleri hayati önem kazanıyor. Teşhis ve tedavide kritik öneme sahip olan terapi merkezlerini seçmede tecrübe ve güven en önemli esas olarak karşımıza çıkıyor.

Ankara’da psikolojik desteğe ihtiyaç duyanların, terapi almak isteyenlerin adresi olarak gösterilen Emin Terapi Merkezi nerede , nasıl gidilir? Sahibi kim , doktorları, psikolog listesi ne, Mehmet Emin Kızgın kimdir ? Ankara'da en iyi psikolog kim? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için derledik:

Her türlü etkileşime açık olan insanın bir takım faktörlere bağlı olarak organlarında bozulma olduğu gibi ruh sağlığında da bozulmalar olabiliyor. Bu durum her yaştaki insan için geçerli. Hatta bu etkileşim anne karnındaki bebek için bile mümkün. Bu yüzden psikoloji alanının pek çok alt birimleri bulunuyor. Gelişim psikolojisi de bunlardan bir tanesi. Modern dünyanın imkanları geliştikçe sorunları da orantılı biçimde artabiliyor. Teknolojinin gelişmesi, çevresel sorunlar, ilişkilerin gerçek ve doğal ortamlardan sanal ortamlara kayması, gelir dağılımındaki adaletsizlikler, güven duygusunun azalması, yetersiz eğitim, güvenlik kaygısı, şiddet, pandemi, stres ve pek çok olumsuz faktör ruh sağlığını tehdit edebiliyor. Her yaştan bireylerin ruh sağlığı bozulabiliyor. Bu noktada devreye psikologlar ve terapi merkezleri giriyor.

ANKARA EMİN TERAPİ MERKEZİ

Emin Terapi Merkezi Klinik Psikolog Mehmet Emin Kızgın tarafından Ankara Öveçler’de, 2019 yılı Eylül ayında kurulmuş. Mehmet Emin Kızgın, 20 yılı aşkın süredir bu alanda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmekte…

1968 Ağrı doğumlu olan Mehmet Emin Kızgın, 1988’de Ankara Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik (Eğitimde Psikolojik Hizmetler) bölümünü bitiriyor. Ardından 1995’te girdiği Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Psikoloji Bölümünden 1999’da mezun oluyor. 2008’de yüksek lisansını Klinik Psikoloji alanında Yakın Doğu Üniversitesi’nde tamamlıyor.

ÖĞRETMENLERİ KEŞFEDİYOR

Mehmet Emin Kızgın, küçüklüğünden itibaren olaylara, durumlara ve insanlara sabırlı, anlayışlı ve çözüme yönelik davranışlar sergiliyor. Sonuç olarak aile, komşu ve akrabalar arasında saygın bir yer ediniyor. Ortaokul ve lisedeki öğretmenleri Mehmet Emin Kızgın’ın bu özelliğini bilerek psikoloji bölümünü okumasını ve psikoterapist olmasını öneriyor.

ALDIĞI MESLEKİ EĞİTİMLER SAYMAKLA BİTMİYOR

• Bilişsel Terapi (Doç.Dr.Hakan TÜRKÇAPAR’dan)

• Bütüncül Psikoterapi Eğitimi (Psikiyatrist Tahir ÖZAKKAŞ’tan, 900 Saat – 3 yıl)

• Hipnoz ve Hipnoterapi Eğitimle (Yeditepe Üniversitesi ve Omni Hipnoz Akademisi – 400 Saat)

• Katatimi Eğitimi (Doç.Dr.Ali Nahit BABAOĞLU’ndan – 30 saat)

• Rorschach ve TAT Eğitimi (Doç.Dr. Tevfika İKİZ TUNABOYLU’ndan)

• Çocuk Değerlendirme (Doç.Dr. Gülsen ERDEN’den – TPD)

• Sınav Kaygısı ve Başedebilme Yolları (Türk Psikologlar Derneği)

• Anksiyete ve Tedavisi (Prof.Dr.M.Zihni SUNGUR’dan)

• NLP Practioner ve Master Practioner Eğitimi (144 Saat)

• Aile ve Evlilik Terapisi (Prof.Dr.Hürol FIŞILOĞLU’ dan 100 saat)

• Aile, Evlilik, Çift ve İlişki Terapisi (ilişki Terapileri Enstitüsü 500 saat) 2011 – Devam ediyor

• EFT Eğitimi ve Terapisi

• III.Anksiyete (Kaygı) Kongresi (Mart2007)

• V.Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi(Mart 2008)

• II.Psikanaliz ve Psikoterapi Kongresi(Halime Odağ – Psikoterapi Vakfı)

• II.Masterson Eğitim Günleri (Psikoterapi Enstitüsü)

• Vamık Volkan Psikanaliz Günleri I-II (Psikoterapi Enstitüsü)

• Pozitif Psikoterapi ve Aile Terapisi Eğitimi (2009)

• İletişim ve İletişim Çatışmaları ve Empati Prof.Dr.Üstün DÖKMEN

• Pozitif Psikoterapi Eğitimi Doç.Dr. Rukiye HEYRAN

PROFESYONEL DESTEK

Mesleğinde neredeyse çeyrek asrı geride bırakan Mehmet Emin Kızgın, bugün itibariyle Türkiye’nin ve Ankara’nın en iyi psikologlarından birisi olarak gösteriliyor. Ekip çalışmasına önem veren Emin Kızgın, mesleğinde saygın isimleri bir araya getirerek; psikolojik sorun yaşayan bireylere profesyonel destek sunuyor. Bireylerin ruh sağlığını ve mutluluğunu önceleyen klinik merkezinde birinci öncelik olarak insanların onuru gösteriliyor. Para ve fiyatlandırmayı geri plana atan klinik yöneticileri Ankara’da en uygun fiyata, en kaliteli terapi hizmeti veriyor. Bundan ötürü psikolojik sorunlarıyla başa çıkamayan ve profesyonel desteğe ihtiyaç hisseden birey ve aileler, Emin Terapi Merkezini tercih ediyor.

PSİKOLOG KADROSU HAYLİ GENİŞ

Başkent'te psikolog seçiminde kararsız kalan pek çok kişi artık Emin Terapi Merkezini tercih ediyor. Çok geniş bir psikolog kadrosuyla hizmet veren Emin Terapi Merkezi Misyon ve vizyonunu ise şu cümlelerle ifade ediyor:

“Çalışmalarımıza insan bağlantısının gücüne ve insanların birbirlerini yetiştirip geliştirme yeteneğine inanarak yaklaşıyoruz.

Amacımız; danışanlarımızla ilk andan itibaren saygı ve empatiye dayalı bir ilişki kurarak onların daha dengeli, özgün, özgür ve değişime açık bir yaşam yaratmalarına yardımcı olmaktır.

Merkezimizde, psikoterapi uygulamalarında güçlü yönlerinize odaklanan danışan-merkezli bir yaklaşım kullanarak faaliyet gösteriyoruz.

Emin Terapi Merkezi ve çalışanları, toplumumuzdaki tüm bireyleri, aileleri ve sosyal toplulukları ayrım göstermeden uygun fiyatlı ve kaliteli terapi yoluyla güçlendirmek için elimizden geleni yapmaya kararlıyız.

Danışanlarımızın, kendi hayatlarının uzmanı olduklarına ve kendilerini en iyi onların tanıdığına inanıyoruz. Bu nedenle de; merkezimizdeki akıl sağlığı çalışanları, yaşamla ilgili kendi kararlarınızı vermeniz konusunda güçlendirmenin doğru olduğuna inanmaktadır. Ekibimiz size neyin doğru ya da yanlış olduğunu söylemez, sizleri “şunu yap” “bunu yapma” diye yönlendiremez. Aksine, danışanların kişiliklerine uygun bir şekilde doğru kararları kendilerinin almalarına destek olmaya çalışırlar.

Psikolojik danışmanlık ve psikoterapinin kişinin ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesinin ve bireyselleştirilmesinin gerektiğinin farkındayız. İsteğiniz grup danışmanlığı, ister çocuk, ergen ve yaşlı danışmanlığı, çift terapisi , evlilik danışmanlığı , LGBTQ danışmanlığı, bağımlılık danışmanlığı , sanal danışmanlık ve daha niceleri olsun, ihtiyaçlarınıza ve rahatınıza uygun psikolojik desteği vermeye çalışacaktır.”