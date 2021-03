Emine Erdoğan: Kadınlar her incindiğinde insanlık inciniyor

Emine Erdoğan, Kadınlar Günü dolayısıyla paylaştığı mesajında "Kadınlar her incindiğinde, insanlık inciniyor. Şiddetin her türüne karşı mücadelemizde, birbirimize kenetleneceğiz. Kadınları her alanda güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, Twitter'dan paylaştığı mesajında şunları kaydetti: "Kadınlar her incindiğinde, insanlık inciniyor. Şiddetin her türüne karşı mücadelemizde, birbirimize kenetleneceğiz. Kadınları her alanda güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Yeni farkındalıklara vesile olması dileğiyle, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."