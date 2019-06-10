Polonya’da yürürken akıllı telefonlarını ellerinden düşürmeyen yayaların daha güvenli şekilde internette sörf yapabilmeleri için "akıllı telefon yolu" yapılmış. Hem de çevre sakinleri tarafından. Yolun yapıldığı sokakta Varşova Teknik Üniversitesi bulunuyormuş. Haliyle de gün içerisinde kaldırımlarda yoğun öğrenci trafiği yaşanıyormuş. Söz konusu gençler olunca da ellerinden cep telefonu düşmüyor doğal olarak. Çevre sakinleri de ellerinde telefon önüne bakmadan yürüyen öğrencilerden kaldırımda yürüyemez olmuşlar, çözümü bu yolu yapmakta bulmuşlar.

Haberi okuduğumda aklıma ilk gelen bizim İç İşleri Bakanlığı’nın 2019 yılını "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edişi geldi. Hatırlarsınız önceliği yayalara vermeyen araç sürücülerine uygulanan para cezası yüzde yüz oranında artırılmış, para cezası 235 liradan 488 liraya, yıl başında da 604 liraya çıkarılmıştı. Medyada geniş yer bulmuş, denetimler sıkılaştırılmış daha sonra Türkiye’de uygulanan her kural gibi unutulmuştu.

Biz daha trafikte yaya önceliği bilincini geliştirememişken, bazı ülkeler yayalar içinde bile özel yollar oluşturmaya başlamış. Yapılan akıllı telefon yolu da zaten bisiklet yolunun yanına yapılmış. Bizde bu tarz yollar yapılması biraz hayal ötesi gibi duruyor. Biz daha bırakın trafikte yayaya öncelik verilmesini yaya yollarına kaldırımlara araç park etmemeyi öğretemedik sürücülerimize. Cezalar ne kadar ağır olursa olsun hiçbir zaman tek başına yeterli olmuyor. Yaya iken yol vermeyen araç sürücüsüne kızarız, sürücü koltuğuna oturunca aynısını biz diğer yayalara yaparız.

Büyük bir empati yoksunluğumuz var. Bunu aşamıyoruz. Her yerde, her koşulda haklı olduğumuzu sanıyoruz. Bunun üstüne birde öküz diye tabir edilen sürücüler eklenince hal içinden çıkılmaz bir durum alıyor. Kim bilir ileride belki bir gün bizimde akıllı telefon yollarımız… Ya da boş verin akıllı telefon yollarını akıllı sürücülerimiz olur.