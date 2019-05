'Emrinizdeyiz'

Vali Vasip Şahin, Altındağ Kültür Merkezi’nde düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Şahin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanlarında olduklarını söyleyerek, “Sizlerin emrinde ve hizmetinizdeyiz” dedi.

Vali Vasip Şahin , Altındağ Kültür Merkezi’nde düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Şahin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanlarında olduklarını söyleyerek, “Sizler en sevdiğinizden; canınızdan, kanınızdan fedakârlık yaptınız. Dolayısıyla bizde sizlerin emrinde ve hizmetinizdeyiz” dedi.



15 Temmuz Derneği tarafından şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi. Altındağ Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa katılan Vali Vasip Şahin, devletin bir temsilcisi ve milletin bir ferdi olarak 15 Temmuz şehit aileleri ve gazileri n her daim yanında olduklarını söyledi. Şahin, “Sizler canınızdan, kanınızdan fedakârlık yaptınız. Dolayısıyla bizde sizlerin emrinizde ve hizmetinizdeyiz. Sizlerin her türlü talebine kapımız sonuna kadar açıktır. Sadece kapımız değil gönlümüz de sonuna kadar açıktır” dedi.

“BU MİLLET HEP KAHRAMANLIK YAPTI”

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar yemeğinde söz alan Vali Şahin, programın özel bir buluşma olduğunu vurgulayarak, “Tarihin derinliklerinden beri var olma mücadelesi hep olageldi. Bu millet hep kahramanlık yaptı, hep fedakârlık yaptı ama sonucunda her zaman başı dik, alnı ak, hür bir şekilde yaşadı, bundan sonra da inşallah yaşamaya devam edecektir. Tabii bunun bir bedeli vardır.”

“BEDELİ; VERİLEN CANLAR, DÖKÜLEN KANLARDIR”

“Bunun bedeli ne para ne bir makam, ne bir arazi; bunun bedeli sadece vatan için, bayrak için verilen canlar, dökülen kanlardır. Allah'a hamdolsun ki bu milletin genlerinde vatan, bayrak ve devlet fikri kökleşmiş ve kendi canından aziz hale gelmiştir, kıymetli olmuştur. Bunun için en sevdiklerinden fedakârlık yapmayı bilmiştir ve başarmıştır. Harp meydanlarında, terörle mücadelede çok şehit verdik. Bütün şehitlerimize Cenabı Hak'tan rahmet diliyorum, gazilerimizi minnetle, şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

“BU DEVLETİ SOKAKTA BULMADIK”

15 Temmuz’un farklı bir hadise olduğunu hatırlatan Şahin, “Düne kadar iç içe olduğumuz, kardeş bildiğimiz, insanların birtakım mahfillerce livası ve marabalarının satın alındığı bir ihanet gecesidir 15 Temmuz . O gün tanka, uçağa, helikoptere, tüfeğe karşı sadece göğsünde imanı olan, göğsünde vatan sevgisi, bayrak sevgisi olan insanların ‘Bu milleti, bu devleti biz sokakta bulmadık, sokağa çıkan kimselere de bırakmayız’ diyerek vatanına, milletine silahsız bir şekilde, sivil inisiyatif anlayışla sahip çıktığı bir gündür.”

“ALLAH, BU MİLLETİN YÜREĞİNDEN KORKUYU ALMIŞTIR”

“O günü hepimiz yaşadık. O gün cenabı hak bu milletin yüreğinden korkuyu almıştır. 100 binlerce insanımız sokaklara döküldü. Buna rağmen şehitlik sadece 251 kardeşimize nasip oldu. Onlar bizlere çok büyük bir miras bıraktı. Yine aynı şekilde gazilerimiz yüz binlerce insanın arasında gazilik unvanına erişmiş oldular. O gün genci yaşlısı, zengini fakiri milletin devletin bekası için canını ortaya koydu” diye konuştu.

“EN SEVDİĞİNİZDEN FEDAKÂRLIK YAPTINIZ”

Şahin, “O geceyi hiç unutmamamız lazım. Biz hem devletin bir temsilcisi olarak hem de milletin bir ferdi olarak sizlere şükranız. Sizler en sevdiğinizden fedakârlık yaptınız. Canınızdan kanınızdan fedakârlık yaptınız. Dolayısıyla bizde sizlerin emrinizdeyiz. Sizlerin her türlü talebine kapımız sonuna kadar açıktır. Sadece kapımız değil gönlümüz de sonuna kadar açıktır. Sizlere yapabileceğimiz bir hizmet, bir destek inanın bizim vicdanımızdaki size karşı olan borçluluk duygusunu azaltmayacaktır ama biraz da olsa rahatlatacaktır. Bu yüzden tüm birimlerimizle her zaman sizlerin hizmetindeyiz” diyerek sözlerini noktaladı.

Programa; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Dernek Başkanı Tarık Şebik, dernek yetkilileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Emrah Özcan/HABERVAKTİM

Gazeteilksayfa.com