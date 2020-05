En Başarılı Belediye Başkanları anketine Mamak damgası

Belediye başkanlarının seçimlerden bu yana 1 yıllık süreçte yaptığı çalışmalar ORC Araştırma Şirketi tarafından kamuoyuna soruldu. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ankette 1. oldu.

Murat Köse, Türkiye genelinde yapılan Yerel Yönetimler Performans Araştırması En Başarılı 30 Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları anketinde yüzde 63.9’luk başarı oranı ile 1'inci oldu. Son bir yıllık performanslar göz önüne alınarak yapılan değerlendirmelerde neredeyse her üç seçmenin ikisinden geçer oy alan Başkan Köse’yi %63.1’lik başarı oranı ile Adana Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, %62.4 ile İstanbul Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve %60.2’li başarı oranı ile İstanbul Eyüp Sultan Belediye Başkanı Deniz Köken takip etti.

Ankete katılarak Mamak Belediyesi’nin çalışmalarını beğenen vatandaşlara teşekkür eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, göreve geldikleri günden itibaren, Mamak’ı daha da güzelleştirecek çalışmalara imza attıklarının altını çizerek, “Halkımızdan aldığımız güç ile çalıştık. Açık kapı, gönül belediyeciliği anlayışı ile yaptığımız hizmetlerin görülüp taçlandırılması bizim için çok önemli ve değerlidir. Hizmetlerimizi beğenerek bizi en başarılı belediye başkanları listesinin ilk sırasına yerleştiren vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Köse, anket sonuçlarına göre yüzde 55,8’lik başarı oranı ile Ankara’da ikinci, Türkiye genelinde ise 13.’üncü sıraya yerleşen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’i de tebrik etti.

Mamak’a değer katmak bir onurdur

4 yıl içerisinde hedeflerinin tamamını gerçekleştirmek için gece gündüz çalıştıklarının altını çizen Köse, “Vatandaşlarımıza temas eden projelerimizle ORC Araştırma Şirketi’nin yaptığı anketin sonucu doğru yolda olduğumuzun en önemli göstergelerinden biridir. Yaptığınız binalar eskir, hizmet verdiğiniz yollar eskir ancak insana yapılan yatırımlar her daim kalıcıdır ve gönüllere girmek anlamına gelir. Hemşehrilerimizin beklentileri doğrultusunda, onlara yakışır hizmetleri gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. “Mamak Daha Güzel Olacak” sloganıyla çıktığımız bu yolda halkımıza verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz. Ekibimizle beraber özverili bir şekilde gece gündüz demeden çalışıyoruz. Güzel Mamak’ımızın her alanda gelişmesi, kalkınması, örnek ve öncü bir ilçe olmasını hedefliyoruz. Mamak’a değer katmak bizim için onurdur. Mamak’ımızı geleceğe taşıyan yatırımlarımıza devam edeceğiz. Mamak’ın turizminden tarımına, sporundan kültürüne, fiziki yatırımlara kadar her konuda kalkınma devam edecek” dedi.