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En iyisi Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 30 milyon ve üstü yolcuya sahip havalimanları arasından "Yılın En İyi Havalimanı" seçildi.
En iyisi Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG), 2002 yılından beri verilen dünyanın önde gelen havacılık organizasyonlarından CAPA Havacılık Mükemmellik Ödülleri'nde havacılık sektörüne küresel ölçekte yaptığı büyük katkılar ve yıl içerisinde 30 milyonu aşan yolcu sayısıyla "Yılın En İyi Havalimanı" ödülüne layık görüldü.

ÖDÜLLER 10 AYRI KATEGORİDE VERİLDİ

Uluslararası bağımsız bir jüri tarafından belirlenen Havacılık Mükemmellik Ödülleri toplam 10 ayrı kategoride verilirken, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ödülünü, 30 milyon ve üstü yolcuya sahip havalimanları arasından seçilerek kazandı.

BU İSG'NİN İLK ÖDÜLÜ DEĞİL

Türkiye'nin en büyük ikinci havalimanı olan İSG'nin başarıları ulusal ve uluslararası alanda pek çok ödüle layık görülüyor. İSG, 2014 yılında CAPA Havacılık Mükemmellik Ödülleri’nde 15-25 milyon yolcu kategorisinde "Yılın Havalimanı", 2010 yılında da Dünya Düşük Maliyetli Havayolları Kongresi (World Low Cost Airlines Congress) tarafından "Dünyanın En İyi Havalimanı" seçilmişti.

Ayrıca bu yıl en iyi müşteri deneyimi yaşatan markaların ödüllendirildiği A.L.F.A Awards’ın havalimanlar kategorisinde de birinciliğe layık görülen İSG, dünyanın önde gelen ekonomi yayınlarından olan Fortune Dergisi tarafından da "Yılın İşletme Destek Hizmetleri Ödülü" verilmişti.

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