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Endemik Vadi’de gençlerle buluştular

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ak Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ile birlikte Endemik Vadi’de gençlerle bir araya geldi. 
Endemik Vadi’de gençlerle buluştular

Son dönemde gençliğe yönelik büyük yatırımların yapıldığı ilçe olan Pursaklar'da, Ak Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ve Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, vizyonist gençlerle geleceğe dönük yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. 

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Geleceğin Pursakları’nı gençlerimiz ile bugünden konuşuyor ve planlıyoruz’’

Her ortamda gençlerle bir araya geldiklerini ve onlara büyük önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Endemik Vadimizde Pursaklar’lı gençlerimiz ile Ankara Milletvekilimiz Zeynep Yıldız hanımefendiyi buluşturduk. Kültürden sanata, spordan eğitime varıncaya kadar hemen her alanda gençlere öncelik ve ayrıcalık tanıdık. Dün olduğu gibi bugünde geleceğin Pursakları’nı gençlerimiz ile bugünden konuşuyor ve planlıyoruz. Onların fikir ve talepleri bizim için çok önemli. Güzel bir sohbetti, vizyon sahibi gençlerimiz bizlere umut veriyor’’ dedi. 
‘‘Gençlerimizin geliştirecekleri projeler ile geleceğe daha sağlam adımlarla yürüyeceğimize olan inancım tamdır’’
Gençlerin kendilerini daha ileriye taşıyabilmeleri için her konuda destek olmaya devam edeceklerini ifade eden Ak Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız; ‘‘Gençlerin kendini geliştirmelerine katkı sunacak her türlü desteğin sadece ilçenin ya da ilin değil, ülkenin geleceğine yatırım olarak değerlendiriyoruz. Gençlerimizin geliştirecekleri projeler ile geleceğe daha sağlam adımlarla yürüyeceğimize olan inancım tamdır’’ dedi. 

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Verimli geçen görüşmenin ardından Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Ak Parti İlçe Başkanı Servet Türkayık ve gençlere Ankara'nın gözde projelerinden olmaya aday Endemik Vadi'yi gezdirerek bilgiler verdi.
 

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