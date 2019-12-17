Engel Olmayalım

Türkiye’nin üzerinde gezinen bulutlar bazen çoğalır bazen azalır. İnsanlar ısrarla kutuplara itildiği, ayrıştırıldığı dönemde değerlerimiz üzerinde birbirimize düşürüldüğünde en başarılı dönemdir. Fadime Şahin, Aczimendiler gibi zorlama suni oluşumlar kara kara bulutların çoğaldığı, sisli günlerde insanları ayrıştırma, suçlama vesilesi olmuştur.

Bunlar üzerinden gazi dedemin çocuğu, şehidin torunu, gerici, irticacı gibi milletimizin olmayan özelliklerinden suçlanmaya çalışıldı.

Müslüman oldukları için, Allah’ın emri olduğu için kılık kıyafetlerinden okullardan atıldık. Okul birincisi törenden çıkarıldı. Sırf gayretleri okumak ve inancını yaşamak olan kızlarımız hiçbir şeyden haberleri yokken irticacı denilerek potansiyel suçlu gibi gösterildi.

Terörist faaliyetler, bankaları boşaltanlar, sömürü çarklarının mükemmel çalışmasının devamını isteyenler, bir gecede faizden milyarları vuran tefeciler, İslam’ı ve Müslümanlar’ı sömürülerine engel kabul ediyorlardı.

Okul kapılarından gözyaşları ile kovulan yavrularımız, kamusal alan diye oğlunun nikahına annesinin sokulmadığı, halkın horlandığı acı günler…

İstiklal Marşı okunduğunda duygulanan, bayrağımız dalgalandığında mutluluktan uçan, ezan okunurken o güne kavuşturan Rabb’ine dua eden yavrularımız suçlandı. Bunlar askere patik ördü, bere ördü, dua ettiler. Terörist değillerdi. Vatanım deyince can feda deyip en öne atılan yavrularımıza irticacı diye hain ilan ettiler.

Ne zaman 28 Şubat sisli, dumanlı, kara kara bulutları halkın üzerinden kalkınca bir olduk beraber olduk millet olduk. IMF sömürüsü bitti. Bankaların içinin boşalması bitti. Kendi silahımızı yapmaya başladık. Türkiye olma yolunda azimle yürümeye başladık.

Tren, raylara oturdu ve harekete başladı. Dünyanın en büyük havaalanını yaptık. Savunma sanayiinde silahımızı ürettik ve satmaya başladık. Dostun yüzü gülmeye çekemeyenler de takoz olmaya başladı.

Gelin, tarihi fırsatı kaçırmayalım! Egomuzu davamızın önüne koymayalım. Geleceğimizi bir heves uğruna yıkmayalım. İki yüz yıldır öldürülen, işkence gören, akan gözyaşına dur denecek müjdeli günlerin önüne engel koymayalım.

