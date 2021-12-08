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Engelli bireylerin yaptığı eserler sergilendi

Altındağ Belediyesi ve HEGSEM işbirliğiyle düzenlenen "Görsel Sanatlar Çalıştayı" sona erdi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde başlayan çalıştay kapsamında, engelli bireylerin yaptığı eserler, sergilenmeye başlandı. Sergi, yarına kadar açık olacak
Engelli bireylerin yaptığı eserler sergilendi

Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri ile Gençlik Merkezlerine üye olan özel gereksinimli bireylerin katıldığı Görsel Sanatlar Çalıştayı tamamlandı. Kendilerine verilen tuvallere gönüllerince çizim yapan engelli bireyler, eserlerini görücüye çıkardı. Başkent Millet Bahçesi'ndeki Altın Mekan'da açılan sergide, 12 eser yer alıyor. Eserler, ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı.

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"ENGELLERİ AŞMAK BİR İNANÇ MESELESİ"

Engelli bireylerin ortaya çıkardığı eserleri çok beğendiğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Engelleri aşmak bir inanç meselesi... Başarının anahtarı ise öncelikle inanmak... Hayatın tüm alanlarında, sporda, sanatta, edebiyatta, siyasette, eğitimde, sivil toplumda, iş dünyasında; tüm zorluklara rağmen, engelli kardeşlerimizin sergiledikleri mücadeleyi görüyor ve takdir ediyorum. Bu durum bize gösteriyor ki, fiziki engeller hiçbir şeyin önünde engel değil, asıl sorun kalplerdeki engeller... Bu bilincin tüm topluma yayılması; zihinlerdeki engellerin kaldırılması ve engelli vatandaşlarımızın bizim bir parçamız olduğu gerçeğinin idrak edilmesi çok önemli..." dedi. Başkan Balcı herkesi, bu özel sergiyi ziyaret etmeye davet etti.

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