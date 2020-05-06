  • BIST 98.520
  • Altın 391,679
  • Dolar 7,1537
  • Euro 7,7240
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 15 °C
»

EPDK'dan İGDAŞ'a soruşturma

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca (EPDK) İstanbul'dan gelen yüksek fatura şikayetlerinin tek tek incelendiği ve ilgili dağıtım şirketi İGDAŞ'ın mevzuata aykırı sürelerde abonelerine fatura düzenlediğinin tespit edildiği açıklandı.
EPDK'dan İGDAŞ'a soruşturma

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Derhal soruşturma başlattık. Gerekeni yapacağız" dedi.

EPDK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde alınan kararla özellikle karantina bölgeleri için kıyasen fatura uygulamasına geçildi. Ancak bunun dışındaki bölgelerde elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketleri, sayaçları okumaya ve abonelere gerçek tüketimlerine göre fatura düzenlemeye devam ediyor. EPDK; İstanbul'da ikamet eden doğal gaz abonelerinden yoğun olarak gelen yüksek fatura şikayetlerini tek tek inceledi ve ilgili dağıtım şirketi İGDAŞ'ın mevzuata aykırı sürelerde abonelerine fatura düzenlediğini tespit etti.  'Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre abonelere çıkarılacak faturaların ortalama 25 günden az 35 günden fazla olmaması gerekirken, İGDAŞ'ın 40-45 günlük fatura kestiği belirlendi.

'GEREKENİ YAPACAĞIZ'

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, yazılı açıklamasında, "Gelen şikayetlere baktığımızda mevzuata aykırı sürelerde fatura düzenlendiğini tespit ettik. Bu durum haliyle vatandaşlarımızın faturasını oldukça yükseltmiş. Derhal soruşturma başlattık. Gerekeni yapacağız" dedi.

Elektrik ve doğal gaz sayaçlarının yapılan işin terazisi olduğunu, halkın sayaçların doğruluğu ve okuma işlemlerinin güvenilirliği konusunda asla tereddüde düşürülmemesi gerektiğini hatırlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sayaçların okunma süreleri belli. Bütün şirketler de ona göre sorumluluklarını bilecek, titizlikle görev yapacak. Sayaçları okurken, faturaları düzenlerken tüketicinin kafasında soru işareti oluşturursanız vatandaşı mağdur ederseniz elbirliği ile bugünlere getirdiğimiz koskoca bir sektöre zarar verirsiniz. EPDK olarak bu konuda çok hassasız. Dağıtım şirketleri 25 yıldır, biz de kurum olarak 18 yıldır bu sürecin içindeyiz. Doğal gaz sektöründe faturalandırmalar ile ilgili daha önce böylesi şikayetlerle karşılaşmamıştık. Bundan sonra da tekrarlanmamasını, uzun yıllara dayalı bu güvenin zedelenmemesini umuyoruz. Özel şirket olsun, belediye iştiraki olsun bizim için farklı değil. İçinden geçtiğimiz bu süreçte vatandaşlarımızın mağdur edilmesine, sektörümüze halel gelmesine asla müsaade etmeyiz."

Başka illerden de yüksek doğal gaz faturalarıyla ilgili tüketici şikayetlerinin EPDK'ya gelmeye başladığını belirten Yılmaz, "Vatandaşımız rahat olsun, bize güvensin. Onlara bir cep telefonu, bir mail kadar yakınız. Faturalarla ilgili şüphesi olan kurumumuzun internet sitesi üzerinden bize başvursun. Şikayetleri tek tek inceliyor ve gerekli adımları atıyoruz. İGDAŞ soruşturması sonucunda da Kurulumuz mevzuata aykırılığı sabit görürse gerekli yaptırımları uygulayacağız" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Küçük yaşta evlenen kadın 3 çocuğuyla cezaevi yolu gözlüyor15 Nisan 2020 Çarşamba 14:15
  • Trabzon'da korkunç cinayet!14 Nisan 2020 Salı 08:42
  • Adalet Bakanlığı duyurdu: Hepsi ertelendi11 Nisan 2020 Cumartesi 10:14
  • Mobil bankacılık kullanıcılarını hedef alan 'uygulama aktifleştirme' tuzağına dikkat10 Nisan 2020 Cuma 13:13
  • Yüksekova'da 31 kilo uyuşturucu ele geçirildi10 Nisan 2020 Cuma 09:29
  • Konya'da 28 yıllık kocasını keserle öldürdü24 Mart 2020 Salı 16:29
  • Adalet Bakanı Gül koronavirüs toplantısının ardından açıklama yapacak23 Mart 2020 Pazartesi 12:21
  • Ankara'da 8 ton temizlik malzemesi ele geçirildi17 Mart 2020 Salı 22:15
  • Adıyaman'da genç kız babasına kurşun yağdırdı12 Mart 2020 Perşembe 07:53
  • Yetkisiz estetik operasyona polisten ameliyathanede baskın10 Mart 2020 Salı 10:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti