Epoksi kursiyerleri mezun oldu

“Altındağ Kadınları Teknoloji ve Epoksi Sanatıyla İstihdama Kazandırılıyor” projesi ilk mezunlarını verdi. Proje kapsamında meslek öğrenen ve hayatı değişen Altındağlı kadınlar sertifikalarına kavuştu.

Geçtiğimiz yıl başlatılan ve Altındağlı kadınlardan büyük ilgi gören “Altındağ Kadınları Teknoloji ve Epoksi Sanatıyla İstihdama Kazandırılıyor” projesinin ilk kursiyerleri, aylar süren eğitim ve uygulama sürecini tamamladı. Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi’nde gerçekleştirilen mezuniyet ve sertifika töreninde, 120 kadın kursiyer sertifikasına kavuştu.

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın yanı sıra, AK Parti Ankara Milletvekilleri Arife Polat Düzgün ve Zeynep Yıldız da Altındağlı kadınların sevincine ortak oldu. Eğitim programını başarıyla tamamlayan kadınları tebrik eden Başkan Balcı “Bu proje sayesinde, iş ve meslek öğrenen Altındağlı kadınlar, artık geleceğe umutla bakıyor. Altın bileziklerini kollarına takan, kendi ayakları üzerinde durma cesareti gösteren tüm Altındağlı kadınlarımıza, bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

"DAİMA ARKALARINDAYIZ…”

“Altındağ Kadınları Teknoloji ve Epoksi Sanatıyla İstihdama Kazandırılıyor” projesinin hem Altındağ, hem de Altındağlı kadınlar için çok faydalı olduğunu vurgulayan Başkan Balcı “Altındağlı kadınların bu projeden en iyi şekilde faydalanması için elimizden geleni yaptık. Proje kapsamında; Gülpınar, Önder, Güneşevler ve Çamlık Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri'nde atölye oluşturduk. 4 merkezin her birinde 'Epoksi Yöntemi ile Ahşap Tasarım Atölyesi' ve ‘Teknolojik Tasarım Atölyesi' olmak üzere toplamda 8 adet atölye kuruldu. Projeye katılan her bir kursiyer her iki atölyedeki eğitimlere de tabi tutularak mesleki eğitimler aldı. Katılımcıların el emeklerini aktif pazar alanında ekonomik kazanca dönüştürmelerine, öğrendikleri girişimcilik ve pazarlama tekniklerini deneyimlemelerine fırsat tanıyacak projeler de geliştirdik. Altındağ Belediyesi olarak Altındağlı kadınların daima arkasındayız...” diye konuştu.

“BU PROJENİN KATILIMCISI OLMAK ONUR VERİCİ…”

Projeye katılan ve başarıyla tamamlayan kursiyer Ayşenur Bilici (20), tüm katılımcılar adına yaptığı konuşmada, kendilerine bu imkanları sunan Altındağ Belediyesi’ne ve en başından beri kendilerine inanan ve güvenen Başkan Asım Balcı’ya teşekkür etti. Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2’nci sınıf öğrencisi olan Bilici “Birçok gencin girişimci olmasına yol açan, kendilerine olan güvenlerini açığa çıkaran, belki de bir ekmek kapıları olmasını sağlayan bu projenin bir katılımcısı olmak gerçekten çok onur verici… Türk kadınının istediği her şeyi yapabileceği, fırsat verildiği takdirde yarının Türkiye’sini bugünden inşa edeceğine olan inancım tam… Katıldığımız bu kurs, bize bu konuda umut veriyor” dedi.

İKİNCİ DÖNEM İÇİN KAYITLAR BAŞLADI

İlk dönemi büyük ilgi gören “Altındağ Kadınları Teknoloji ve Epoksi Sanatıyla İstihdama Kazandırılıyor” projesinin ikinci dönemi için kayıtların başladığını da sözlerine ekleyen Başkan Balcı, projeden faydalanmak isteyen Altındağlı kadınları, başvuru yapmaya davet etti.

Başkan Balcı “Altındağ'da ikamet eden, 20-25 yaş arasında, herhangi bir gelir elde etmeyen, eğitim öğretim hayatını tamamlayamamış genç kadınlarımızı, bu projeye katılmaya ve meslek öğrenmeye bekliyoruz” ifadelerini kullandı.