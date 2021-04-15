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Ercişli balıkçılardan, Astronot Kate Rubins’e pankartlı davet

Van'ın Erciş ilçesinde bir grup balıkçı, NASA'nın düzenlediği ‘Dünya Turnuvası' isimli online yarışmada, Van Gölü fotoğrafının birinci gelmesi üzerine pankart açarak fotoğrafı çeken ABD’li Astronot Rubins'i ilçeye davet etti.
Ercişli balıkçılardan, Astronot Kate Rubins’e pankartlı davet

Astronot Kate Rubins, 2016 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yörüngesinde gezerken, dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nün bir fotoğrafını çekti. ‘Dünya Turnuvası' isimli online yarışmada da Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş bu fotoğrafı birinci seçildi. Van Gölü'nün birinci seçilmesi kentte büyük sevinç yaşatırken, fotoğrafta özellikle Erciş ilçesi kıyılarınının görülmesi ise ilçede daha büyük heyecana neden oldu. Başlayan balık yasağı nedeniyle dün son kez ağlarını çeken balıkçılar, üzerine ingilizce 'Come to Erciş #Kate Robins' yazılı pankart açarak ABD'li Astronot Rubins'i ilçeye davet etti. 

Yaklaşık 20 yıldır Van Gölü'nde balıkçılık yapan Nedim Aslan, "Bizler Van Gölü'nde balık avcılığı yaparak ailemizi geçindiriyoruz. ABD’li Astronot Kate Rubins, Van Gölü'nün fotoğrafını çekerek ‘Dünya Turnuvası' isimli online yarışmada 1’inci olmasını sağladı. Biz de balıkçı arkadaşlarımla bir araya gelip, kendisini pankart açarak Van’a, Erciş’e davet ediyoruz" dedi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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