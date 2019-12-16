Erdoğan'dan ABD senatosuna tasarı tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemdeki konular hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber, Atv- A Para, ANews, A2, A Haber Radyo ortak yayınında soruları yanıtladı. Erdoğan: "İncirlik üssünün kapatma gibi bir karar söz konusu olursa bu bize aittir. Yeri geldiği zaman otururuz bütün heyetlerimizle beraber, kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız" ifadelerini kullandı. Erken seçim olacak mı? sorusu üzerine Erdoğan, "Bizim seçimimiz 2023 Haziran'dır. Buradan bizim bir sapmamız söz konusu değildir." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"Her şeyden önce Amerika Birleşik Devletleri iç siyasetindeki kamplaşmanın aleyhimize sonuçlar doğurduğunu, bazı çevrelerin Trump'ı zayıflatmak amacıyla ülkemizle ilgili gelişmeleri kendi çıkarları için suistimal ettiklerini üzüntüyle görmekteyiz. Bu eylemler müttefiklik ilişkilerimizin ruhuyla bağdaşmadığı gibi ABD yönetimi ile 17 Ekim tarihinde Suriye konusunda varılan mutabakata da aykırıdır. Bu aldığınız kararların bir kıymetiharbiyesi yok. Çünkü bu kararlarınız tamamen siyasidir. Biz belge ile konuşuyoruz siz karar alsanız ne yazar.

NATO'DA BERABER DEĞİL MİYİZ?

ABD'nin ilişkilerimizde tamiri mümkün olmayan adımlar atmaması, her iki taraf için de çok önemlidir. Yeri geldiği zaman otururuz bütün heyetlerimizle beraber, kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız. Biz de bunlara mütekabiliyet çerçevesinde gerekli kararı veririz. Türkiye bir kabile devleti değildir. 780 bin kilometre karelik ve 2 bin yılı aşkın tarihe sahip olan bu tür yaklaşımları reva görmek karşılıksız kalacak şey değildir. Ne gerekiyorsa mütekabiliyet esasına uygun olarak gerekli adımları atarız. Kaldı ki biz stratejik ortak değil miyiz? NATO'da beraber değil miyiz? Yapılanlar ne? Nasıl böyle bir şey olabilir stratejik ortaklıkta. Bunlar böyle devam ederse bizim de tabii vereceğimiz karşılık var.

LİBYA MUABAKATI İLE SERV TERS YÜZ EDİLEBİLİR

Birkaç saat önce sayın Sarraj misafirimdi. Savunma Bakanımız üçlü olarak görüşme gerçekleştirdik. Her ikisi de Doha'dan gelmişlerdi. Libya'daki mevcut gelişmeler nedir, ne değildir diye. Sarac oranın meşru başbakanı. Hafter denilen zat kesinlikle böyle meşru başkan veya başbakan değil. Sadece illegal bir kişi.

Uluslararası bu noktada mutabakat karşılığı olan kişi Sarraj'ın kendisidir. Özellikle Libya'ya yönelik uluslararası hukuktan kaynaklanan hakların kullanılmasıyla ilgili olarak kısa bir zaman önce mutabakat muhtırası imzalamıştık.

Bunlardan biri deniz yetki alanların sınırlandırılması ve askeri işbirliğiyle ilgiliydi. Şimdi de güvenlik ve işbirliği anlaşması Meclisimize sunuldu. Bu anlaşmalarla Akdeniz'de hem Libya'nın hem Türkiye'nin hakkı korunmuş olacak. Bunu son NATO zirvesinde Miçotakis ve heyetiyle yaptığımız görüşmede kendilerine söyledik. Onlar hala belli beklentiler içerisinde. Dayatılmaya çalışılan planlar var burada. Daha da ileri gideceğim, burada Sevr'in tersyüz edilmesi var. Libya'ya asker gönderimi konusunda ise böyle bir davet ve talep gelecek olursa nasıl bir inisiyatif üstleneceğimize dair ülkemiz bunun kararını verecektir. Uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli adımları atarız.

BU SULARDA LİBYA VE TÜRKİYE'NİN HAKLARI VAR

Şimdi iki sismik iki de sondaj çalışması yapacak ileri teknolojiye sahip gemilerimiz var. Bunları Hazine ve Maliye Bakanımızın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu zaman Berat Bey, bunları almıştık. Burada hem Türkiye hem Libya kazanacak. Şimdi bu sularda Libya ve Türkiye'nin hakları var. Bu hakkın korunması gerekir diyoruz. Talihsizliğe bakın ki, ülkemizin içinden ve dışından birileri bu konuda çok rahatsız oluyor. Siz kimden yanasınız, çıkıp açık söyleyin. Biz burada öyle de olsa böyle de olsa buradaki çalışmalarımızı milletimizin ali menfaatleri için sürdüreceğiz.

ELİMİZİ SON YAPTIĞIMIZ ANLAŞMA GÜÇLENDİRMİŞTİR

Doğu Akdeniz havzası hidrokarbon rezervlerine sahip. Son zamanlarda bazı şirketlerin keşif haberlerini duyuyoruz. Olur ki belki yanımıza uluslararası camiada güçlü olan şirketleri yanımıza alma durumu olabilir. Kısa zamanda sismik araştırma ve sondaj çalışması başlatılacak. Doğalgaz ticaretinin ihraç güzergahı ve satış anlaşmaları yapıldıktan sonra üretim safhasına geçebilen projeler olduğu unutulmamalıdır. İşin dayandığı tabanı sıkı tutmakta fayda var. Son yaptığımız Libya anlaşması bu konuda hukuken elimizi güçlendirmiştir.

TERÖRLE MÜCADELE

Her şeyden önce Kandil'e sürekli harekatlar yapılıyor. Çok kararlı hava harekatları. Gerek yurt içi gerek yurt dışı harekatları ile çok ciddi darbeler indirdik. Ülkemizde eylem yapamaz hale geldiler ve eleman devşirmede ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Ahlaksız adam genç kızlara nasıl bir tacizde bulunduğunu ekranlarda izledik. Bu kızların onların ellerinden kurtulma şansı çok zor. Genç çocuklara aynı muameleyi yapmıyorlar kızlara yapıyorlar. Terör örgütü sevicileri bu tabloları dikkate almıyorlar. Hala utanmadan bunları savunmaya kalkıyorlar. Binlerce genç. bunların tehditleri karşısında aldatıldı ve öldürüldüler. Bu hala devam ediyordu biz birkaç yılda ciddi ataklarımızı yapmasaydık bölgedeki ağırlıkları daha fazla olacaktı. Kararlı bir şekilde gidiyoruz. Kuzey Irak'ta adım atamaz hale getirdik. Bugün Sincar adeta ikinci Kandil olma yolundadır. Ezidiler PKK nedeniyle evlerine dönmemektedir. Biz PKK ile mücadelenin DEAŞ ile olduğu gibi kararlı ve ortak bir şekilde yapılması gerektiğini düşünüyorum.

KÖTÜ KOMŞU BİZE EV SAHİBİ OLUYOR

Yarın Merkel'le 16:00 gibi görüşmem olacak. Tabi bu konuları yine görüşeceğiz. Yarın ki görüşmenin önemli ağırlık noktası Libya ile ilgili Berlin zirvesi oluşturacak diye düşünüyorum ama bunu gündeme getireceğim. Ne yazık ki Almanya ile ekonomik sanayi ticari sıkıntılarımız var. Biz bu noktada oralardan bize yasal olarak sözleşmemiz olduğu halde verilmesi gereken araç gereç makineler var. Vermiyorsanız da ne oluyor. Kötü komşu bize ev sahibi oluyor.

KANAL İSTANBUL PROJESİ

Bu projeyi başlattığımız zaman dünyadaki bütün boğazları incelettik. Boğaz bizim için hukuki haklarımızı bile rahat kullanamadığımız bir hat. Çevre noktasında birçok sıkıntı yaşıyoruz, yaşayabiliriz. Bizim boğazı bundan kurtarmamız lazım. Kanal bizim kontrolümüzde olsun ve çevreci olsun istiyoruz. Böyle güzel bir proje tabi ki birilerinin zoruna gidecek. Biz bu projeyi yapacağız. Hazırlıklar son safhada.

KADIN CİNAYETERİ VE KADINA ŞİDDET

Kadınlara yapılan şiddetin her türlüsünü şiddetle kınıyorum. Bu feryadın dinmesi için ne gerekiyorsa yapacağız, taviz vermeyeceğiz. Adli kontrolle serbest bırakılıyor. Böyle bir şeye tahammül edemiyorum. Bunun bedelini ödemesi lazım.

Bu konuların tümü çalışmalar kapsamında şu anda değerlendiriliyor. Nerede eksik varsa onun üzerine gidilecek. Kadınlara yapılan şiddetin her türlüsünü, şiddetle kınıyorum.