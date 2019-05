Erdoğan'dan istihdam çıkışı rahatsız olanlar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, istihdam artışının önemine değindi ve "50 tane daha fazla eleman al dediğimizde rahatsız olanlar var" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Adaletsizlik her alanda olduğu gibi çalışma hayatında da en büyük sorundur. Biz dünya beşten büyük derken güvenlik kaygısının yanı sıra adaletsizliğe de dikkat çekiyoruz. Bir yanda tüketimin akılalmaz boyutlara ulaştığı Amerika ve Avrupa. Diğer yanda çocukların açlıktan öldüğü Asya ve Afrika. Dünya böyle bir çarpıklığı uzun süre taşıyamaz. İstihdam burada ilk başlanması gereken noktadır.

RAHATSIZ OLANLAR VAR

İnsan gücünün yerini makine ve yazılımın aldığı bir dönemde istihdam konusunu yeniden tasarlamak gerekiyor. Birilerine gel bakalım sen devasa fabrikatörsün yanına 50 işçi daha alıver. 5 bin 10 bin çalıştırmak nedir onun yanında 50 tane daha fazla eleman al dediğimizde rahatsız olanlar var.

ÜLKEMİZE ÇAĞ ATLATIYORUZ

Milli teknoloji hamlesiyle ülkemizde savunma sanayiinden yazılıma kadar her alanda çağ atlatıyoruz. Küresel ekonomilerde en sert fırtınalar estiği dönemde dimdik ayakta kaldık. Türkiye son 17 yılda istihdamda yaklaşık 9 milyonluk bir artış sağladı. İşverenlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz. Çalışanlarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz.

Küresel ekonomide en sert fırtınaların estiği dönemlerde dahi biz, dimdik ayakta durmayı başardık. Bugün de maruz kaldığımız tüm ekonomik saldırılara rağmen hedeflerimize doğru yürümeye devam ediyoruz.

Her kim ülkesinin aleyhine sonuçlar doğuracak işlere kalkışırsa 82 milyona zarar vermiştir. Her kim ülkeye katkıda bulunursa 82 milyonun her birine fayda sağlamıştır. Aramızdaki farklılıkları asla husumete dönüştürmemeliyiz. Rekabet daha iyiye ulaşmak için yapılırsa iyidir.