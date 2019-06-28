  • BIST 95.715
  • Altın 261,853
  • Dolar 5,7467
  • Euro 6,5456
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 28 °C
»

Erkan Tan'ın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da rahatsız etmiş!

Ekrem İmamoğlu'na canlı yayında oğlum diyerek hitap eden ve herkesin tepkisine yol açan A Haber sunucusu Erkan Tan'ın bu davranışının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da rahatsız ettiği ileri sürüldü. İddianın sahibi Abdülkadir Selvi.
Erkan Tan'ın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da rahatsız etmiş!

Katıldığı canlı yayında A Haber Sunucusu Erkan Tan ile ilgili konuşan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Tan'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsız olduğunu ileri sürdü. 

Selvi, CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programında seçim dönemi boyunca iktidara yakın medyanın dilinin AK Parti MYK üyeleri tarafından da eleştirildiğini ifade etti.

"Erkan Tan Erdoğan'ı da rahatsız etti"

A Haber Sunucusu Erkan Tan'ın Ekrem İmamoğlu'na "oğlum" diye hitap etmesinin AK Parti MYK'da gündeme geldiğini belirten Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Tan'dan rahatsız olduğunu açıkladı.

"Sayın Cumhurbaşkanı da o rahatsızlığa katılıyor"

Selvi canlı yayında şu açıklamalarda bulundu: ''İstanbul'da milyonlarca insanın oyunu alan bir belediye başkanı için canlı yayında oğlum diye hitap eden bir programcı vardı. Orada o rahatsızlık dile getiriliyor. Sayın Cumhurbaşkanı da o rahatsızlığa katılıyor. Elbetteki Ak Parti'nin görüşlerini temsil imkanı olan isimler ortaya koyar ama kitleler öyle anlamıyor.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kabine ve partide büyük revizyon yolda25 Haziran 2019 Salı 09:51
  • Bakan Akar'dan MHP, CHP ve İyi Parti'ye ziyaret25 Haziran 2019 Salı 09:39
  • Bozdağ: İstanbullu seçmenin tekrarladığı dersi iyi anlamalıyız24 Haziran 2019 Pazartesi 14:04
  • AK Partili Yeneroğlu: Ahlaki üstünlüğü kaybettiğimiz için İstanbul'u kaybettik24 Haziran 2019 Pazartesi 11:17
  • Hulusi Akar CHP, MHP ve İYİ Parti liderleri ile görüşecek24 Haziran 2019 Pazartesi 11:01
  • Yusuf Kaplan'dan çok çarpıcı seçim sonucu yorumu24 Haziran 2019 Pazartesi 10:40
  • İstanbulumuza bugünkü seçimin neticeleri hayırlı olsun24 Haziran 2019 Pazartesi 10:00
  • Yıldırım: Kendisini tebrik ediyorum24 Haziran 2019 Pazartesi 10:00
  • İYİ Parti'den ilk açıklama23 Haziran 2019 Pazar 20:07
  • Kılıçdaroğlu'ndan seçim değerlendirmesi23 Haziran 2019 Pazar 20:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti