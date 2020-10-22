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Ermenistan güçleri Gubadlı istikametinde bazı önemli tepe ve mevzilerden kayıp vererek geri çekildi

Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açan Ermenistan güçlerinin, Gubadlı istikametinde bazı önemli tepe ve mevzilerden kayıp vererek geri çekildiği kaydedildi.
Ermenistan güçleri Gubadlı istikametinde bazı önemli tepe ve mevzilerden kayıp vererek geri çekildi

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gece boyunca Ağdere, Ağdam, Fuzuli, Cebrail, Zengilan ve Gubadlı yönlerinde operasyonların değişen yoğunlukta devam ettiği bildirildi.

Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açan Ermenistan güçlerinin, Gubadlı istikametinde bazı önemli tepe ve mevzilerden kayıp vererek geri çekildiği kaydedildi.

Açıklamda, Hocavend istikametinde bulunan Ermenistan ordusunun 155. topçu alayına ait D-20 bataryasının personeli arasında çok sayıda yaralının olduğu, araç eksikliği ve yolların kapalı olması nedeniyle yaralıların tahliye edilemediği belirtildi.

Hadrut'un kuzeyindeki topçu birliklerine yeni gelen gönüllülerin atış mevzilerini terk ederek kaçtıkları, Ağdere yönündeki 5. muhrip alayına Azerbaycan ordusunun top atışları sonucu çok sayıda Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiği bildirildi. 

Alayın 3. tabur komutanının kaybolduğu, kurmay başkanın ise öldürüldüğü, yeraltı sığınağının imha edilmesi sonucu Ermenistan güçleri arasında önemli can kaybının olduğu kaydedildi.

Ermenistan ordusunun 543. alayına açtığı ateş sonrasında alay komutanının yaralandığı, yardımcısının öldürüldüğü ifade edildi. Alayın 1. taburunun komutanının, komutan yardımcısının, havan topu bölüğünün komutanlarının da öldüğü, 1. taburun bir bölüğünün personelinin savaşa girmeyi reddettiği belirtildi.

Tüm cephe boyunca çatışmaların sürdüğü, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğun bildirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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