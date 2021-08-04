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Erzincan'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 26 yaralı

rzincan'ın Tercan ilçesinde, bir yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 26 kişi yaralandı.
Erzincan'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 26 yaralı

Mehmet Tekdemir idaresindeki 34 ULC 25 plakalı şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs, sabah saatlerinde Erzincan-Erzurum kara yolunun Tercan ilçesindeki hastane kavşağında, kırmızı ışıkta beklediği belirtilen Hasan Kara'nın kullandığı 34 KJ 66 52 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, 45 yolcusu bulunan otobüsteki 26 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 122 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince yakındaki Tercan Devlet Hastanesine sevk edildi.
Vücudunda ezik ve çizikler oluşan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İzmir'den hareket eden yolcu otobüsünün Ağrı'ya gitmekte olduğu ve olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kazanın yaşandığı kara yolundaki trafik ise kısmen ulaşıma kapandı. Yoldaki trafik, tır ile otobüsün yoldan kaldırılmasının ardından normale dönecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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