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Erzurum'da narkotik timleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Erzurum'da narkotik timlerince geçen ay uyuşturucu kaçakçıları ile kullananlara yönelik operasyonlarda yakalanan 53 şüpheliden 11'i tutuklandı.
Erzurum'da narkotik timleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

İl Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kasım ayında il genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çeşitli çalışmalar yaptı.

Çalışmalar sonucu Erzurum-Erzincan kara yolu üzerinden yurdun batısındaki illerine uyuşturucu madde nakli yapan kişilerin karıştığı 28 ayrı olay tespit edilerek aydınlatıldı.

Ekipler, bu süreçte düzenledikleri operasyonlarda yakaladıkları 34 kişiye "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, kabul etmek veya satın almak" suçundan 19 kişiye de "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçlarından yasal işlem yaptı.

Narkotik timlerinin uyuşturucu operasyonlarında gözaltına aldığı 53 şüpheliden 11'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Kentte söz konusu aydaki operasyonlarda, 160 kilo 198 gram metamfetaminin yanı sıra 44 bin 51 sentetik hap, 192 gram eroin, 45 gram esrar, 256 gram bonzai, 49 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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