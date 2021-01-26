Eski eşinin özel görüntülerini paylaştığı iddiasıyla yargılanan sanığa 2 yıl 6 ay hapis

Mersin'de eski eşinin özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan sanık hapis cezası aldı.

Mersin'de eski eşinin özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaştığı iddiasıyla hakkında açılan davada tutuksuz sanık, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

15. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık İ.B.E. ve eski karısı müşteki N.N.Y. ile tarafların avukatları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ve tanıklar katıldı.

Sanık İ.B.E. savunmasında, bahse konu görüntüleri kimseyle paylaşmadığını ileri sürerek, "Görüntüler biz evlenmeden önce kendi rızasıyla, kendi telefonundan benim tarafımdan çekildi. Bunların nasıl yayıldığını bilmiyorum. Görüntülerin V.Ö'nün eline nasıl geçtiğini bilmiyorum. Arabulucu aracılığıyla benden talep ettiği 4 milyon lirayı verseydim bu dava açıklamayacaktı." iddiasında bulundu.

Duruşmada, tanıklar A.A. ve S.Ç. ile görüntülerin eline geçtiği ileri sürülen V.Ö. de dinlendi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın, "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" ve "kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde yayınlanması" suçlarından cezalandırılmalarını, 3 tanık hakkında da "yalan tanıklık" yaptıkları gerekçesiyle Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Mahkeme hakimi, "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdiğin sanık İ.B.E'nin mevcut halinin devamını da kararlaştırdı.

Mersin'de, eski karısı N.N.Y'nin özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaştığı iddia edilen İ.B.E. hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan dava açılmıştı.

"Hak yerini buldu"

Müşteki N.N.Y, adliye çıkışında gazetecilere, suçun mahkeme tarafından doğrulandığını belirterek, "Sanığın suçu işlediğinin tespit edilmesinden dolayı içim çok rahatladı. Başına bu tarz olaylar gelen hiçbir kadın korkmasın ve sessiz kalmasın. Alnımın akıyla çıktım, çok şükür hak yerini buldu." diye konuştu.

Müşteki avukatı Sahra Düzgün Tucel de kadına karşı işlenen suçlarla mücadelelerin sürdüğünü ifade ederek, karar dolayısıyla mutlu olduklarını bildirdi.