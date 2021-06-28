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Esnaf ve sanayicilere ziyaret

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçedeki esnaf ve sanayicilere yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. 
Esnaf ve sanayicilere ziyaret

Esnaf ve sanayicilerin her zaman yanında olduklarını belirten Oğuz, “Üreten, istihdam sağlayan, ekonomiye katkı veren esnaf ve sanayicilerimiz başımızın tacıdır” dedi.
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçedeki esnaf, sanatkar ve sanayicileri sık sık ziyaret ediyor. Ziyaretleri sırasında samimi şekilde karşılanan Başkan Oğuz, esnaf ve sanayicilerle sohbet ederek, fikir alışverişinde bulunuyor. 

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“Hayırlı işler bol kazançlar” temennisinde bulunduğu esnaf ve sanayicilerin talep ve görüşlerini dinleyen Oğuz, bunlara ilişkin notlar alıyor. Oğuz, ziyaretleri sırasında karşılaştığı vatandaşlara da hâl hatır sorarak, sohbet ediyor.
Her zaman yanınızdayız
Başkan Oğuz, belediye olarak ilçedeki esnaf, sanatkâr ve sanayicilerin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, “Bu doğrultuda kendilerini sürekli olarak ziyaret ediyoruz. Ekmek teknelerinde ziyaret ettiğimiz esnaf ve sanayicilerimizle sohbet ediyor, istek ve önerilerini dinliyoruz, hayırlı, bol ve bereketli kazançlar diliyoruz. Bizlere gösterdikleri misafirperverlik için kendilerine teşekkür ediyorum. 
Ekonomimizin önemli köşe taşlarından olan esnaf ve sanayicilerimizin her zaman yanındayız. Üreten, istihdam sağlayan, ekonomiye katkı veren esnaf ve sanayicilerimiz başımızın tacıdır. Onlara elimizden gelen tüm desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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