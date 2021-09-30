Etimesgut Kaymakamı'ndan Türk Tarih Müzesi'ne eleştiriye tepki: Halt etmişler

Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili, belediye tarafından yaptırılan Türk Tarih Müzesi’ni eleştirenlere “Halt etmişler” diye tepki gösterdi. Neşet Ertaş gecesinde konuşan Kaymakam Sevgili “Ülkemize böyle güzel müzeler de lazım tüp geçitler de” dedi.

Merhum halk ozanı Neşet Ertaş , vefatının 9. yıl dönümünde Etimesgut’ta düzenlenen etkinlikle anıldı. Etimesgut Belediyesi tarafından yapılarak 29 Ağustos’ta açılan Türk Tarih Müzesi Konferans Salonu’ndaki etkinliğe Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili , Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel , Kırşehir Dernekler Federasyonu Başkanı Hilmi Gökçınar , Kırşehirliler Vakfı Başkanı Sevilay Aslan, Kırşehir İli ve İlçeleri Yardımlaşma Derneği (KIRDER) Başkanı Orhan Aydın ile vatandaşlar katıldı.

TÜRKÜLERİ SESLENDİRİLDİ, HAYATI ANLATILDI

TRT sanatçısı Mustafa Kemal Şimşek’in Neşet Ertaş türküleri seslendirdiği gecede, folklor araştırmacısı Abdullah Gündüz tarafından Neşet Ertaş’ın çileli hayatını anlatan bir sunum yapıldı. Katılımcılar Ertaş'ı daha yakından tanıma imkanı buldular; türkülerine eşlik ederek, unutulmaz bir gece yaşadılar.

ÜLKESİNE SADAKATLİ İNSANLAR YETİŞTİRMELİYİZ

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel programda yaptığı konuşmada, Neşet Ertaş'ın herkesin gönül teline dokunan büyük bir değer olduğunu belirterek, "Büyük ustayı rahmetle anıyorum" dedi.

Demirel konuşmasında ayrıca, etkinliğin düzenlendiği Türk Tarih Müzesi için birilerinden “ne gerek vardı”, “ne yapmaya çalışıyor” gibi eleştiriler geldiğini ifade ederek, bunlara üstü kapalı cevap verdi. Türk Tarih Müzesi’nin dünyada benzeri olmadığını belirten Demirel, şunları söyledi: "Misyonumuzun gereği bu ülkenin dününü, bugününü birleştirerek geleceğe sağlam adımlarla yürümek istiyoruz. İşte müzemizi yapmamızdaki amaç da budur. Bu ülkenin evlatlarına tarihini kültürünü, sanatını, en doğru şekliyle anlatmaktır. Geçmişini öğretmek ve bu ülkeye sadakatli insanlar yetiştirmektir. Sadakati yalnızca bu millete ait olanlar, tarihine, kültürüne sahip çıkanlar, 'Ben bu milletin ferdiyim' diyenler yalnızca bu ülke için mücadele verirler. 15 Temmuz'da sadakati başka yerlere olanların yaptıkları hainlikleri gördük. Bir daha 15 Temmuz gibi bir kalkışma yaşanmaması için sadakati bu millete ait insan yetiştirmekten başka çaremiz yoktur."

HALT ETMİŞLER

Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili ise konuşmasında, belediye tarafından yaptırılan Türk Tarih Müzesi’ni eleştirenlere “Halt etmişler” diye tepki gösterdi.

Sevgili “Ben işitmedim ama eleştirenler varsa halt etmişler. Ülkemize Türk Tarih Müzesi de lazım tüp geçit de lazım. Yurt dışına gittiğimizde gördük görüyoruz bu gibi yerler yüksek ücretlere gezilebiliyor, ülkemizde ücretsiz” şeklinde konuştu.

DUA İLE SON BULDU

Programın ardından Kırşehirli Federasyon, Vakıf ve Dernek yönetimleri tarafından Neşet Ertaş Heykeli'ne çiçek bırakıldı, Ertaş için dua edildi.

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