Evcil Hayvanlar: Kedi

Bir kediye sahip olmak, hayatınıza koşulsuz sevgi ve arkadaşlık getirebilir. Bir kedi arkadaşına sahip olmak, stresi hafifletmeye ve kalp sağlığınızı iyileştirmeye de yardımcı olabilir.

Bir kediye sahip olmak son derece ödüllendirici bir ilişki olabilir. Bir kedi hem sinir sisteminizi sakinleştirme hem de eğlence ve oyun için anında bir çıkış sağlama yeteneğine sahiptir. Kediler, her ne kadar çöp atmayı ve kendi şartlarına göre keşfetmeyi seven bağımsız hayvanlar olsa da, sahiplerine ve güvendikleri insanlara karşı da çok sevecendirler.

Çoğu kedi, siz televizyon seyrederken veya kitap okurken uzun bir günün sonunda kucağınıza kıvrılmayı sever. Bu hareketin basitliği, tüm doğru türdeki kimyasalların beyninize otomatik olarak salınmasına neden olarak, dünyanın yükü omuzlarınızda olmadan akşamı rahat geçirmenizi sağlar. Herhangi bir kedi sahibi, tüylü arkadaşlarının rahatlamalarına ve gevşemelerine ne kadar yardımcı olduğunu size söyleyecektir. Birçok insan köpeklerin arkadaşlığından hoşlanırken, bir kedi daha çok edinilmiş bir tat olabilir - ancak bir kez edinildiğinde, kaybetmesi zor bir tattır.

Kedi sahipliğinin çok yönlülüğü, birçok insanın kedi arkadaşlığından hoşlanmasının bir nedenidir. İster büyük bir evde ister küçük bir apartman dairesinde yaşıyor olun, kediler harika evcil hayvanlardır ve daha büyük hayvan arkadaşlarının tüm eğlencesini ve oyunlarını sağlarlar. Bir kediye sahip olmayı düşünüyorsanız, başlıca faydalarından bazıları şunlardır:

Kediler az bakım gerektirir. Belki de kedilerin en çekici özelliği, daha az bakım gerektirmeleri ve yürümeye, eğitime, sık tımarlanmaya ve daha fazla oyuncak ve ilgiye ihtiyaç duyan köpeklerden daha az maliyetli olmalarıdır. Kediler ayrıca apartman daireleri veya şehir yaşamı için mükemmeldir. Oynamak ve keşfetmek için tonlarca alana ihtiyaçları yok - mutfağınızın köşelerinden ve kuytularından geçerken onları saatlerce meşgul edecek.

Sessizler: Kediler acıktıklarında miyavlama eğilimindedirler, ancak dikkat çekmek için yalvaran bir kedi tarafından uyandırılma veya bir görevden dikkatinizin dağılması konusunda nadiren endişelenmeniz gerekir. Bağımsızlar: İhtiyacınız olduğunda bir kedi sizin için orada olacak ama aynı zamanda kendilerini eğlendirmek konusunda da oldukça ustalar. Çoğunun sürekli ilgiye ihtiyacı yoktur veya istemez ve bir kedinin suçluluk uyandıran yavru köpek bakışlarına asla katlanmak zorunda kalmazsınız.

Evinizi haşerelerden korurlar. Muhtemelen kedilerin kemirgenleri avlamayı sevdiğini zaten biliyorsunuzdur. Ama aynı zamanda doğal böcek öldürücülerdir ve sinek kapanlarının vaat ettiği ancak nadiren sağladığı türden bir ev koruması sunarlar. Pek çok kedi, ev sinekleri ve örümcekler gibi böcekleri yok etmekten, neredeyse bunun için para alıyormuş gibi zevk alır.

Önemli olan, eğer istersen seninle etkileşime girecek bir kedi bulmaya çalışmandır. Tüm kediler aynı değildir ve her bir kedinin sizinle nasıl davrandığı, onun doğasında bulunan kişiliğine ve erken deneyimlerine (veya deneyim eksikliğine) bağlı olabilir; bu da onu insanlara ve genel olarak hayata karşı korkulu veya kendinden emin kılabilir.