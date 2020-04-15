EVDE KAL

Çin’de başlayana Covid-19 virüsü kısa zamanda dünyayı esir almıştır. Çünkü Çin’den her gün dünyanın her yerine giden uçaklar virüsü kısa zamanda dünyaya yaymışlardır.

Türkiye, şehir hastaneleri, dünyanın en fazla un satan ülkesi olması, tarımdaki gelişmeler, sağlıktaki yatırımlar bizim bu süreci hazırlıklı karşılamamızı sağlamıştır. Burada koruyucu hekimlik çok öne çıkıyor. Hayatta kalmamız için hastane kadar hastane öncesi kısım çok önemli. Evde kalmak, izole olmak, temas etmemek çok çok önem arz etmektedir.

Atom bombası, füzeler, savaş uçakları en gelişmiş teknolojiler çaresiz kalmıştır. Dünya lideri denilen Amerika, örnek gösterilen Avrupa teslim olmuştur. Devlet adamları, sanatçılar, bakanlar, başbakanları esir almıştır. Bırak çare bulmayı ölülerini koyacak yerler bulamamışlar, meydanlarda kalmıştır.

Bu çaresiz kalan ülkelerin savunuculuğunu yapan Avrupa ve Amerika hayranları şehir hastanelerini neden yapıyoruz, üçüncü boğaz köprüsünü neden yapıyoruz diyenler diyecek laf bulamayınca sanal dünyada yalanlara sarılarak kafaları bulandırmaktadırlar.

Aslında ülkem şehir hastaneleri ile daha önceki hazırlıklarıyla eğitilmiş kadroları ile başarılı bir mücadele vermektedir. Yaptığı başarılı çalışmalar bütün dünyanın takdirini toplamış örnek alınmaya başlanmıştır.

Üçüncü köprüye karşı gelenler de ne büyük proje olduğunu anlayamamışlardır. Çin’den yola çıkan tren üçüncü boğaz köprüsünden Balkanlara, Avrupa’ya geçecek geriye de aynı yoldan dönecektir. Bu tren yolu dünyanın en büyük ticaret yolu (eski ipek yolu) olacaktır. Virüs kontrol altına aldıktan sonra yeniden yapılanmada tedavi malzemelerini yardım alan 25 yıl, 50 yıl, 100 yıl geleceğe yönelik projelerinin olduğu söylenen gelişmiş ülkelerin çaresizliği yardıma muhtaç halleri bizim onlara yaptığımız yardımlar. Virüs sonrası yeniden yapılanmada tarihi çok önemli yeni yolumuzu göstermiştir. Her ne kadar Birleşmiş Milletlerin iflası yeni birlikler arayışını ortaya koymuştur. Birleşmiş Milletlerin alternatiflerini kuranlar yakında ortaya çıktığında Türkiye tarihi çok avantajlı duruma gelecektir. Teröre karşı başarısı, göçmen ve mazlumlara kol kanat germesi, 15 Temmuz’da halkıyla bir beraber gerçekleştirdiği zaferi, virüsteki 90’a yakın ülkenin yardım talebi, aktif çareleri zamanında çözmesi, bundan sonra Türkiye yol, yardım gösteren, uygulamada bir beraber olunmak istenen ülke olacaktır.

Yeni dünyada mazlumların haklarını arayan, Türkiye adaleti hakim kılmak için canla başla temsil etmelidir. Az da olsa ayak bağı olmak isteyenler vazgeçmeli alkışlamıyorlarsa bari susmalıdırlar. Artık mazlumların ölmeyeceği yeni bir dönem başlayacaktır.

Sömürü yerine yardımlaşma hareketleri, diriliş dalgası gönüllerden gönüllere yayılacaktır. Sabrımızın mükafatı olarak Kabe’de tavaf, say, dualar tekrar başlayacaktır. Sevgililer sevgilisi Peygamberimiz’in ziyareti başlayacaktır. Mescid-i Aksa’da camilerde namazlari cumalar kılınacaktır.

Virüsten dolayı devletimiz her vatandaşına yardım başlatmıştır. Türkiye her sahada olduğu gibi virüse müdahalede de örnek alınmıştır.

Milletimiz özgürlüklerine devletin müdahalesini desteklemiştir. Devletin taleplerini kendi isteği haline getirmiştir. Devlet özgürlüklerini kısıtlıyor yerine, uygulanmasında gönüllü, öncü olmuştur.

Yolumuz uzun görevimiz büyük devlet, halkının yanında bir beraber, yeni dünyanın ihyasında gönüllü yolcudur.

Yeter ki bir beraber kardeş olalım.

