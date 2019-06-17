F-35'lerin üreticisinden Türkiye açıklaması

ABD ile Türkiye arasında iplerin gerilmesine sebep olan F-35'lerin üretici şirketi Lockheed Martin'in bir numaralı ismi Marillyn Hewson açıklamalarda bulundu.

ABD-Türkiye-Rusya ekseninde başlayan S-400 ve F-35 krizleri devam ederken, F-35'lerin üreticisi Lockheed Martin'den bir açıklama geldi. Lockheed Martin'in CEO'su Marillyn Hewson, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen bir etkinlikte Financial Times'tan Sylvia Pfeifer'a konuştu.

Hewson, ABD ile Türkiye arasında yaşanan krizin ardından gelen soruları yanıtladı. Hewson, şirketinin Türkiye'deki icraatları hakkında yorum yapmaktan çekindi. Lockheed Martin'in CEO'su, aralarında Türkiye'nin de olduğu farklı ülkelerin ortak fonladığı ve Türk şirketlerin de iniş takımları ile birlikte uçağın gövdesini ürettiği F-35'lerin üretiminin devam ettiğini söyledi. Hewson, "Üretim zincirinde olabilecek herhangi bir riski en aza indirme seçenekleri üzerine değerlendirme yapıyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'YE YENİ SİPARİŞLER İÇİN WASHİNGTON'UN EMİRLERİNİ BEKLEYECEĞİZ"

Türkiye'deki tedarikçilerin F-35'lerin siparişi üzerine çalıştığını dile getiren Hewson, CEO'su olduğu Lockheed Martin şirketin Türkiye'ye yeni sipariş verip vermeyeceği konusunda da net bir açıklama yapmadı. Hewson, "Lockheed, Türkiye'ye yeni sipariş verilip verilmeyeceği konusunda ABD hükümetinin yönlendirmesini izleyecek" dedi.