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Fatih Terim: Arda Turan futbolu Galatasaray'da bırakmalı

Fatih Terim, Arda Turan'ın futbolu Galatasaray'da bırakması gerektiğini dile getirdi.
Fatih Terim: Arda Turan futbolu Galatasaray'da bırakmalı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transfer ve Arda Turan hakkında gelen soruları cevapladı.

Arda Turan'ın Galatasaray'a geri dönüp dönmeceği sorusuna Terim, "Arda Turan ile Fatih Terim arasındaki ilişkiyle, futbolcu Arda Turan ve teknik direktör Fatih Terim arasındaki ilişkiyi ayıralım. Bu ayrı bir şey. Arda ile özel hayattaki ilişkimiz ayrı bir şey." diyerek cevap verdi.

"FUTBOLU BURADA BIRAKMALIDIR"

Sözlerine devam eden Terim, "Ben açıkçası, Arda gibi bir Galatasaraylının, çok önemli bir oyuncunun burada edeceğim kelamlarla anılmasından memnun değilim. Arda çok önemli bir oyuncu, Galatasaray için de önemli bir figür idi. Nasıl olur, nasıl gelişir, bilmiyorum. Bana Galatasaray'da mı bırakmalı Arda derseniz, benim oyun buradan yana olur." dedi.

Deneyimli teknik adam, "Arda'nın vermesi gerekenler var futbola. Arda iyi bir Galatasaraylıdır, Galatasaray da kendi çocuklarına sahip çıkar, bana göre futbolu burada bırakmalıdır, eğer biri hak edecekse, bu Arda'dır." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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