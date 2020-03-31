Fatih'te feci kaza!

Fatih Kennedy Caddesi'nde, park halindeki otomobile vurarak takla atan panelvan aracın sürücüsü, sıkıştığı yerde ölürken 3 kişi ise yaralandı
31 Mart 2020 Salı 09:19
Kaza, Cankurtaran Mahallesi Kenndy Caddesi Bakırköy istikametinde saat 21.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, içinde 4 kişinin bulunduğu Temel Ömer'in kullandığı 34 EL 0598 panelvan araç, seyir halindeyken, henüz bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, cadde üzerinde bulunan 34 NP 9851 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle panelvan araç takla attı.
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