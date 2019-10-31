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Fed kararı sonrası dolar kuru 31 Ekim

Amerikan Merkez Bankası (Fed) faiz kararını dün akşam açıkladı. Kurum beklendiği gibi faizleri 25 baz puan indirerek yüzde 1.75-1.50 bandına çekti. Peki Fed kararı sonrası dolar/TL güne nasıl başladı.
Fed kararı sonrası dolar kuru 31 Ekim

ABD Temsilciler Meclisi, 1919 olaylarını sözde ‘soykırım' olarak tanıyan ve Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda terör hedeflerine yönelik Barış Pınarı Hârekatı nedeniyle yönetimin, Türkiye'ye yaptırım uygulamasını öngören iki tasarıyı kabul etti. Kabul edilen tasarılar Türkiye tarafından kınandı. Amerikan Merkez Bankası (Fed) da faiz kararını dün akşam açıkladı. Kurum beklendiği gibi faizleri 25 baz puan indirerek yüzde 1.75-1.50 bandına çekti. Peki kritik gelişmeler sonrsı dolar da son durum nedir? İşte 31 Ekim için dolar ne kadar sorusunun cevabı ve doları da etkileyen piyasalardaki son gelişmeler...

DOLAR NE KADAR?

31 Ekim 07.30 itibari ile dolar kuru 5.7090 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

dolar en düşük 5.7204 lira ve en yüksek 5.7709 lirayı gördükten sonra, 5.71 - 5.72 lira aralığında,

euro en düşük 6.3589 lira ve en yüksek 6.4174 lirayı gördükten sonra, 6.35 – 6.36 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.3652 lira ve en yüksek 7.4345 lirayı gördükten sonra 7.35 – 7.36 lira aralığında işlem gördü.

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