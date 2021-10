Fedakar Orman İşçilerine Anlamlı Ödül

Antalya’daki orman yangınında canını hiçe sayarak büyük bir fedakârlık gösteren orman işçileri, Ankara’da “Merhamet ve Emek Ödülü"nü aldı. Ödül sonrası gazetemize konuşan Özgür Şimşek ve Ali Karaoğlan, “Yeşil vatandaki her can bize emanettir” dedi.

Başkent Postası tarafından, yaptıkları iyiliklerle öne çıkan kişilere verilen "Merhamet ve Emek Ödülleri" üçüncü kez sahiplerini buldu. Çankaya’da bir otelde düzenlenen ve semazen gösterisiyle başlayan törende 14 iyiliksever plaketle ödüllendirildi.

"80 MİLYONUN HAKKI VAR"

Törende ilk ödül, Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bu yaz ayında çıkan yangına müdahale ederken arazözü ile alevlerin arasında kalan orman işçisi Özgür Şimşek'e verildi. Şimşek ödülünü Öz Orman İş Sendikası Genel Sekreteri Ali Bilgin elinden aldı. Şimşek'in araçtan çıkmasını söyleyen arkadaşlarına telsizden "Araçtan çıkamam, 80 milyonun bu araçta hakkı var" anonsu hafızalara kazınmıştı.

"BU TOPRAKLAR İÇİN ÖLEBİLİYORSAK NE MUTLU"

Tören sonrası gazetemize özel açıklamalarda bulunan Şimşek, “Bize böyle bir ödülü layık gördükleri için teşekkür ederiz. Duygulandık, tekrar aynı duyguları yaşadık” dedi. Yangınların söndürülmesi için canını hiçe sayması hatırlatılması üzerine Şimşek, “Biz bunu çok yaşadık, bu sadece basına yansıyan kısmıydı. Daha kötüleriyle karşılaşan arkadaşlarım var. Rabbim bir daha bunu yaşatmasın. Şehit olan arkadaşlarımız var. Onlar yeşil vatan için şehit oldular. Allah nasip ederse bir gün biz de şehit olacağız. Bu topraklar için ölebiliyorsak ne mutlu” ifadelerini kullandı.

“TÜM RİSKİ GÖZE ALMIŞTIK"

İkinci ödülün sahibi ise yine Manavgat'taki yangının 3'üncü gününde dumandan etkilenerek bayılan Alman vatandaşına olay yerinde ilk müdahaleyi yapan orman işçisi Ali Karaoğlan'ın oldu. Karaoğlan, ödülünü Orman Genel Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya’dan aldı.

Aldığı ödül sonrası gazetemize konuşan Karaoğlan, “O gün dün gibi aklımda. Biz, yangını söndürmeye çalışan arkadaşlara erzak dağıtmak için çıkmıştık. Fakat Jandarma köyün girişini kesmiş sadece resmi araçlara izin veriyordu. Biz geçtik. Riski göze aldık. 200 metreye yakın dumanın içinden geçtik. Dumandan çıktıktan sonra bir baktık ki sol tarafta yerde yatan ayakları yanmış, kafası yarılmış birisini gördük. Orada hemen ilk müdahaleyi yaptık, bilincini açık tuttuk. 112 ile irtibata geçerek yaralı arkadaşı teslim ettik. Alman vatandaşı olduğunu sonradan öğrendim” diye konuştu.

"YEŞİL VATANDA HER CAN BİZE EMANET"

Karaoğlan, yeşil vatanın içinde herkesin yaşamaya hakkı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Bizim için insanın nereli ve kim olduğu hiç önemli değil. Yeşil vatanın içinde canlı da cansız da en ufak bir hayvan dahi görsek fark etmez. Bizim görevimiz budur.”

"YAPTIĞIMIZ İŞ KAHRAMANLIK DESTANIDIR"

Fedakar orman işçisi Özgür Şimşek'e ödülünü veren Öz Orman İş Sendikası Genel Sekreteri Ali Bilgin, “Bugün burada merhametin örneklerini görmekteyiz.

Merhamet can olan her şey için geçerlidir. Bizler yeşil vatanı koruyan ateş savaşçılarımız adına buradayız. Bir can daha yanmasın diye canından vazgeçen 132 şehit verdik bugüne kadar. Yaptığımız iş bir kahramanlık destanıdır. Son yaşanan orman yangınında milyonlarca can, 11 insan kaybettik. Yaşatmak için canından vazgeçen bütün ateş savaşçılarımız adına sadece bir örneği olan dahası binlerce kahramanın hikâyesi olan bir mücadelenin bugün Ankara’da ödüllendirilmesi bizleri memnun etmiştir” dedi.

"BÜTÜN İNSANLARIMIZDA MERHAMET VAR"

Ali Karaoğlan’a ödülünü veren Orman Genel Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya ise şunları aktardı: “Bu Ülkenin Anadolu’nun her köşesi merhamet ile yoğrulmuş, bütün insanlarımızda merhamet var sadece merhametin küllerinden üfleyerek açığa çıkarmak gerekiyor, Başkent Postası aslında bunu yapıyor. Merhameti ortaya çıkarmak için bu ödüller aslında bir örnek, ormanın kahramanlarına, yeşil vatanın kahramanlarına teşekkür ediyoruz. Böyle bir ekibimiz, böyle bir teşkilatımız olduğu için gurur duyuyoruz.”

