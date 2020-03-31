Fed'den korkutan koronavirüs senaryosu

Salgın nedeniyle birçok eyalette uygulamaya konulan 'tecrit' politikaları nedeniyle ABD'de milyonlarca kişinin işsiz kalacağı belirtildi.

ABD’de devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı her 4 Amerikalıdan 3’nün eve kapandığı belirtildi.

BBC’nin haberinde, halen 245 milyon Amerikalının virüs salgınına önlem olarak 'evde kal' talimatı altında olduğuna işaret edildi.

HER 4 AMERİKALIDAN 3'Ü EVDE

Haberde, en son Maryland, Virginia, Arizona ve Tennessee eyaletlerinde de 'tecrit' ilan edilmesiyle ülkedeki 50 eyaletin 32’sinde vatandaşlara yönelik 'evde kal' talimatının yürürlüğe girdiği ifade edildi.

Eyaletlerdeki tecrit uygulamasında birçok iş yeri kapatılırken, halkın sadece temel gıda, ilaç veya sınırlı şekilde spor yapmak amacıyla evlerinden çıkmasına izin verildi.

47 MİLYON İŞSİZ KALACAK

Öte yandan, salgın nedeniyle ülke genelinde birçok eyalette uygulamaya geçirilen 'tecrit' politikalarından dolayı ABD'de milyonlarca kişinin işsiz kalacağı belirtildi.

ABD Merkez Bankasına (Fed) bağlı St. Louis Federal Rezerv Bank tarafından hazırlanan raporda, salgın sürecinde 47 milyon kişinin işsiz kalacağı tahmininde bulunuldu.

'BÜYÜK BUHRAN' ZAMANINDAN 3 KAT DAHA KÖTÜ OLACAK

CNBC’nin haberine göre St. Louis Fed ekonomisti Miguel Faria-e-Castro, söz konusu işsizlik rakamlarının tarihsel standartlara göre çok büyük olduğunu vurgulayarak, “Bu, ABD ekonomisinin son 100 yılda deneyimlediği oldukça benzersiz bir şok olacak.” yorumunu yaptı.

CNBC’nin haberinde, mevcut 5,8 milyon işsiz nüfusun da eklenmesiyle ABD’de toplam işsiz sayısının 52,8 milyonu bulacağına vurgu yapılarak, bu sürecin, 1930’ların başında yaşanan 'Büyük Buhran' zamanından 3 kat daha kötü olacağının altı çizildi.

DÜNYADA SON DURUM NE?

Dünya genelindeki yeni tip koronavirüs vaka sayısı 800 bini aştı. Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 801 bin 61'e ulaştı.

LİSTE BAŞI ABD, İTALYA VE İSPANYA

Yeni tip koronvirüsün en fazla görüldüğü ülke, 164 bin 359 vakayla ABD olurken; onu 101 bin 739 vakayla İtalya ve 94 bin 417 vakayla İspanya takip etti.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 518 vaka kayda geçti. 67 bin 51 vakanın görüldüğü Almanya, 44 bin 605 vakanın görüldüğü İran, 44 bin 550 vakanın görüldüğü Fransa, 22 bin 141 vakanın görüldüğü İngiltere, 16 bin 176 vakanın görüldüğü İsviçre, 12 bin 775 vakanın görüldüğü Belçika, 11 bin 750 vakanın görüldüğü Hollanda, 10 bin 827 vakanın görüldüğü Türkiye, vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler oldu.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 38 bin 748 kişi hayatını kaybetti.