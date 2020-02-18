  • BIST 119.574
  • Altın 312,393
  • Dolar 6,0555
  • Euro 6,5509
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 7 °C
»

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbinin bilet fiyatları açıklandı. Biletler 160 ila 950 TL arasında değişiyor.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 23 Şubat Pazar günü saat 19.00’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıkıyor.

NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre yarın (Çarşamba) Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu ve kongre üyeleri ile temsilci üyeler için satışa sunulacak biletleri, 20 Şubat Perşembe günü FB kart sahipleri ve Fenercell aboneleri alabilecek. Biletler, 21 Şubat Cuma günü ise genel satışa çıkarılacak.

Fenerbahçe öğrenci tribünü için bilet fiyatını 80 TL olarak açıklarken, Kadıköy’de takımlarını stattan desteklemek isteyen Galatasaraylı taraftarlar ise bilete 200 TL karşılığında sahip olabilecek.

İşte fiyatlar:

ÖĞRENCİ TRİBÜNÜ: 80,00 TL
MİGROS-SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 160,00 TL
FENERIUM ÜST- MARATON ÜST A-I BLOK: 215,00 TL
FENERIUM ÜST- MARATON ÜST H BLOK: 240,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 270,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 290,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST E BLOK: 350,00 TL
FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK: 375,00 TL
FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H BLOK: 475,00 TL
FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT C-G BLOK: 550,00 TL
FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK: 660,00 TL
MARATON ALT E BLOK: 850,00 TL
FENERIUM ALT AVİS E BLOK: 950,00  TL
MİSAFİR TRİBÜNÜ: 200,00 TL

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milli güreşçi Süleyman Karadeniz Avrupa Şampiyonu17 Şubat 2020 Pazartesi 05:15
  • Cimbom seriyi bozmadı16 Şubat 2020 Pazar 21:12
  • Türkiye Kupası Fenerbahçe'nih16 Şubat 2020 Pazar 19:58
  • Ersun Yanal: Sorumlu benim15 Şubat 2020 Cumartesi 23:13
  • Ankara'da kazanan Ankaragücü15 Şubat 2020 Cumartesi 23:12
  • "Elektrik faturasını ödeyecek paramız yok"15 Şubat 2020 Cumartesi 18:01
  • Derbiyi kim yönetecek?15 Şubat 2020 Cumartesi 12:02
  • Sergen Yalçın: Hiçbir şey yapmayan bir takıma yenildik15 Şubat 2020 Cumartesi 07:39
  • Beşiktaş seri yapamadı15 Şubat 2020 Cumartesi 07:38
  • Galatasaray’da Falcao takımla çalışmalara başladı13 Şubat 2020 Perşembe 16:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti