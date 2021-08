Fenerbahçe üçüncü maçını da kayıpsız geçti

Süper Lig'in 3. haftasında Altay-Fenerbahçe maçı, sarı-lacivertli ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Altay'ı 2-0 yendi.

33. dakikada rakip yarı sahanın ortasında topla buluşan Osayi-Samuel, rakiplerini de geçtikten sonra ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

36. dakikada Pinares'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında Teisserand'ın uzaklaştırdığı topla ceza sahası dışında buluşan Kappel'in sert şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.

43. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında, Osayi-Samuel'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Muhammed'in attığı şutta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü, golsüz tamamlandı.

İkinci yarı

48. dakikada sol kanattan Sosa'nın kullandığı köşe atışında ceza sahası içindeki Luiz Gustavo'nun kafa vuruşunda, kaleci Lis son anda topu kornere uzaklaştırdı.

51. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta Cebrail'den kaptığı topla ceza sahasına doğru yönelen Ferdi Kadıoğlu'nun ceza alanı dışından attığı sert şutta, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1

55. dakikada sarı-lacivertli ekip farkı 2'ye çıkardı. Osayi-Samuel'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ferdi'nin yerden içeriye çevirdiği meşin yuvarlağı Valencia, penaltı noktası yakınından yaptığı vuruşla filelere gönderdi: 0-2

90+4. dakikada Eren Erdoğan'ın ceza sahasından attığı sert şutta top direğe çarpıp auta gitti.

Müsabaka, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Notlar

Ligin ilk haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0, geçen hafta da İstanbul'da Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, ligde ilk 3 haftayı kayıpsız geçerek 9 puana ulaştı.

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalma başarısı gösteren sarı-lacivertli ekip, 2009-2010'dan sonra sezona 3'te 3 yaparak başladı.

Fenerbahçe, en son 1983-1984 sezonunda ligin ilk üç maçını gol yemeden kazanmıştı. Altay Bayındır, 1998-1999 sezonunda Fenerbahçe kalesini koruyan Rüştü Reçber'den sonra ilk 3 müsabakada kalesini gole kapatmayı başardı.

Enner Valencia gollerini sürdürdü

Altay karşısında takımının ikinci golünü kaydeden Enner Valencia, geçen hafta da Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında 1 gol atmıştı. Deneyimli futbolcu, hafta içi UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Finlandiya ekibi HJK Helsinki'ye 3 gol kaydetmişti.

Ferdi Kadıoğlu ilk golünü attı

Altay karşısında Fenerbahçe'yi öne geçiren gole imza atan Ferdi Kadıoğlu, bu sezon ilk golüne ulaştı.

Ferdi Kadıoğlu, takımının ikinci golünde de pası veren isim oldu.

Sarı-lacivertli ekipte müsabaka içinde sakatlanan Min-jae Kim, müsabakaya devam edemedi.

Mustafa Denizli 8. maçında kaybetti

Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan Altay, ilk yenilgisini yaşadı.

Geçen sezon bitime 2 hafta kala geldiği Altay'ı play-off'ta TFF 1. Lig'den Süper Lig'e taşıyan teknik direktör Mustafa Denizli, siyah-beyazlı ekiple 7 maçını kazandıktan sonra ilk yenilgisini Fenerbahçe karşısında aldı.

Fenerbahçe'nin başında şampiyonluk yaşayan tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'ye karşı rakip olduğu Süper Lig'deki 19. maçta 11. kez mağlup oldu.

Denizli'nin, daha önce çalıştırdığı Galatasaray, Kocaelispor, Beşiktaş ve Kasımpaşa'nın başında Fenerbahçe'ye karşı 5 galibiyet ve 3 beraberliği bulunuyordu.

Altay'da oyunun son bölümünde yapılan oyuncu değişikliği sırasında önce Khaly Thiam'ın forma numarası tabela ile gösterildi. Bu oyuncunun dışarı çıkmasının ardından çıkan futbolcunun Anre Poko olması gerektiği uyarısının ardından Poko'nun yerine Marco Paixao oyuna dahil oldu.

"Büyük bir takım ruhu sergiledik"

Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, yoğun bir haftanın sonunda önemli bir maça çıktıklarını söyledi. Finlandiya'da sentetik çimde UEFA Avrupa Ligi'ne gruplara kalma yolunda duygusal yükü ağır bir maçı kazandıklarını belirten Pereira, şöyle konuştu:

"O maçı tamamladıktan sonra İzmir seyahatimiz başladı. Büyük bir takım ruhu sergiledik. İlk 2 maçını kazanmış, çok öz güvenli, iyi motive olmuş, fiziksel olarak güçlü bir takıma karşı iyi bir sonuç aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlar da takımla gurur duyuyordur. Bunca zorlu sürece rağmen başardıkları için oyuncularımı kutluyorum. Bu ruhla devam etmemiz gerekiyor."

Pereira, bir spor yorumcusunun kendisine genç oyuncuları oynattığı için "Che Guevara"ye benzettiğinin hatırlatılması üzerine "Bugüne kadar bu tarz bir isim takılmamıştı." dedi.

Üst üste alınan iyi sonuçlarda en büyük payın oyuncularda olduğunu kaydeden Pereira, "Çok iyi çalıştılar, hırslı, istekli şekilde oyun oynuyorlar. Daha yolun başındayız ama herkes birlik olmuş durumda. Tecrübeli isimler genç oyunculara destek veriyor." ifadelerini kullandı.

Pereira, Mesut Özil'in fiziksel olarak bir sıkıntısı olduğu için kadroda yer almadığını söyledi.

İlk yarının ardından oyuncularına sahada boşlukları nerede bulabileceklerini açıklamaya çalıştıklarını kaydeden Pereira, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunları uyguladığımızda gol pozisyonları bulduk. Bir şey planladık ve planlarımız iyi gitti. İlk yarıdaki oyun belki benim hatamdı, topu tutan çeviren sahip olan bir takım olmak istiyoruz. İkinci yarı bunu başardık. 2 gol bulduk, daha fazlasını da bulabilirdik. Planımız tuttu, her zaman böyle olmaz belki ama bugün planlarımız tuttu."

Pereira, Fenerbahçeli taraftarların sosyal medyada kendisinin fotoğrafını paylaşarak "Vardır bir bildiği" yazdığının hatırlatılması üzerine, "Onlara kalpten teşekkür ediyorum, zor zamanlarımız da olacaktı ama biz birlik olursak, takım, taraftar başkan birlik olursak, sezon sonunda hedefimizi kutlamak için sebeplerimiz olacaktır diye düşünüyorum. Yarın aynı zamanda önemli bir gün Zafer Bayramı. Türk halkının Zafer Bayramı'nı da kutluyorum." ifadelerini kullandı.

"Neticede kaybettiğimiz takım Fenerbahçe"

Altay teknik direktörü Mustafa Denizli, hem Fenerbahçe adına hem kendileri adına bekledikleri gibi zorlu bir müsabakanın geride kaldığını söyledi.

Karşılaşmada bazı konularda zorluk çektiklerini kaydeden Denizli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zaman zaman hata yaptık ama her şeye rağmen futbolcularımın özellikle ikinci yarıdaki isteği, mücadelesi son derece tatmin ediciydi. Neticede kaybettiğimiz takım Fenerbahçe, bu ligin en iyi kadrolarından birine sahip. Taraftarlarımız 90 dakika boyunca müthiş bir destek verdi. Futbolcularımız da bu desteğe layık olma için her şeyi yaptılar. Neticede Fenerbahçe'nin haklı bir galibiyet aldığını da söylemek yerinde olur. Hem taraftarımıza teşekkür ediyorum hem futbolcularımı her şeye rağmen, sonuç ne olursa olsun ortaya koydukları mücadeleden dolayı kutluyorum."

Denizli, mevki olarak saha yerleşiminde bazı zorluklar yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Ümit ediyorum ki bu arada bunların telafisi mümkün olabilir. Mecburiyetten bir rotasyon yapıyoruz takım içerisinde pozisyonlarda. Bunu yaptığımız gayet doğaldı. Geride bıraktığımız 3 maç itibarıyla 2 puan ortalaması yeni kurulmuş bir takım, bir alt ligden gelmiş bir takım için iyi bir veri. Tabii ki kaybetmeseydik çok daha mutlu olacaktık. Taraftarımız bizim yanımızda böyle olduğu müddetçe, biz içeride ve dışarıda aynı düşünceyle oynamaya devam edeceğiz. Ligin renkli, üretken, seyredilebilir bir takımı olmak için her şeyi ortaya koyacağız."

"Fenerbahçe çok gelişiyor"

Eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da yayımlanan % 100 Futbol programında, Altay'ı deplasmanda 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin oyununun geliştiğini söyledi.

Sarı-lacivertli ekibin ligde henüz gol yemediğini anımsatan Dilmen, "Fenerbahçe çok gelişiyor. İsteğiniz varsa gelişirsiniz. Bu oyuncular, 7 hazırlık maçı yaptı ve mağlup olmadı. 5'inci resmi maçlarında da kaybetmediler. Lig maçlarında gol yemediler. Antalya, Adana Demirspor ve Altay maçlarının ortak özelliği ilk yarıları 0-0 bitti. Hata yapıp geriye düşebilirsiniz ama Fenerbahçe 0-0 girdiği soyunma odalarına 5 gol atarak döndü. Yeni bir teknik direktör ve yeni anlayışla gelen bir şey bu." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin top rakipteyken ne yapacağını bildiğini aktaran Dilmen, "Fenerbahçe'nin önemli bir sırrı var. Hücumu yaparken defans yapmasını da bilmek lazım. Fenerbahçe'nin güçlü bir oyun yapısı var. Futbol top rakipteyken de önemli bir oyundur. Fenerbahçe'nin en büyük özelliği alanı daraltması. Top rakipteyken iyi takım olmak. Bunun sırrı da alan daraltmak. Amaç, dönen topu almak. Bu da top rakipteyken baskıyla oluyor. Bugün 8 saniye pas yaptırmadılar." şeklinde konuştu.

Altay'ın Fenerbahçe'ye oyun oynatmamaya çalıştığını ve zaman zaman 6 kişiyle savunma yaptığını da ifade eden Dilmen, kaleci Altay Bayındır'ın en kolay maçlarından birini oynadığını söyledi.

"Sahanın en iyi oyuncusu Ferdi'ydi"

Dilmen, attığı gol ve verdiği gol pasıyla sarı-lacivertli ekibe 3 puan kazandıran Ferdi Kadıoğlu ile ilgili olarak, "Ferdi, çabuk ve süratli. Fizik gücü yüksek. Biraz da kalınlaştı. Daha narin bir oyuncuydu, daha da kuvvetlendi. Bunun yanına coşku da eklendi. Sahanın en iyi oyuncusu Ferdi'ydi." değerlendirmesinde bulundu.

Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Dimitris Pelkas'ın durumu ile ilgili konuşan Dilmen, şunları kaydetti:

"Bu akşam Pelkas, İrfan Can, Mesut gibi oyuncular yoktu. Mesut büyük ümitlerle geldi. 10 aylık ara verdiği için geçen seneden çok fazla ümidim yoktu. Sakatlık riski vardı. O zamanlar hemen formayı verdiler, tam ritmini bulamamıştı. Adana'da kaptan çıktı, gol attı. Öbür hafta hoca kesti. Muhtemelen konuşmuşlardır. Helsinki'de oynattı. Bu tip oyuncuları kaybetmemek lazım. Formayı hoca vermez, oyuncu alır. Bu tip oyuncular, ritmini yavaş yavaş bulan oyuncular. Yıldız yönetmek de önemlidir. Dar alanda oynadığınız zaman Mesut'a herkesten fazla ihtiyacınız var. Bu oyuncuları kaybedemezsiniz. Bu üç oyuncu da problem çözen oyuncular. Her teknik adam kadrosunda bu oyuncuları ister. Bunları takımla birlikte korumak önemli. Yoğun maç temposunda bu oyunculara çok ihtiyacınız olacak."