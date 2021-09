Fenerbahçe, üstünlüğünü koruyamadı

Sarı-lacivertli futbol takımı, Süper Lig'in 4. haftasında 1-0 öne geçtiği maçta Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan sarı-lacivertli takım, 23. dakikada Bright Osayi-Samuel'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Demir Grup Sivasspor, 45. dakikada Pedro Henrique'nin penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Fenerbahçe, ikinci yarıda daha baskılı bir oyun sergilemesine rağmen aradığı golü bulamadı ve karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, puanını 10'a çıkardı. Sarı-lacivertli takım, bu sezon ligde ilk kez puan kaybı yaşadı ve kalesinde ilk defa gol gördü.

İkinci beraberliğini yaşayan Demir Grup Sivasspor ise puanını 2'ye yükseltti.



İlk Yarı

12. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Ahmet Oğuz'un hatalı pası sonucunda sol kanatta taç çizgisine yakın bir noktada topu kapan Mesut Özil, meşin yuvarlağı Diego Rossi ile buluşturdu. Soldan şık hareketlerle ceza sahasına giren Rossi'nin uzak köşeye yaptığı vuruşta top direğin yanından az farkla auta çıktı.

17. dakikada gelişen Sivasspor atağında Ahmet Oğuz'un sağ çaprazdan ortasına Gradel'in altıpasın önünden uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

23. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta gelişen atakta Szalai, pasını ceza sahasına yönelen Luiz Gustavo'ya verdi. Bu oyuncu meşin yuvarlağı bekletmeden sol çizgideki Rossi'ye aktardı. Rossi'nin içeri çevirdiği topu Sivasspor savunması uzaklaştıramadı. Oluşan karambolde meşin yuvarlağı önünde bulan Osayi-Samuel'in altıpasın içinde yakın mesafeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-0.

45. dakikada Sivasspor beraberliği sağladı. 42. dakikada Luiz Gustavo'nun geri pasında kaleci Altay Bayındır'ın hatası sonucunda Henrique topu kaptı. Bu oyuncu Altay'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Bir süre sonra VAR odasının uyarısıyla maçı durduran hakem Halis Özkahya, saha kenarına gelerek pozisyonu monitörden izledi ve penaltı kararı verdi. Penaltı atışında topun başına geçen Henrique, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.



İkinci Yarı

83. dakikada meşin yuvarlağı ceza yayı üzerinde önünde bulan Zajc'ın seken topa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

86. dakikada soldan hücuma katılan Szalai'nin uzaktan şutunda kaleci Muammer meşin yuvarlağı son anda oyun alanına çeldi.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve maç 1-1 sona erdi.

Sivasspor'a karşı son 5 maçta galibiyet yok

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor ile yaptığı son 5 müsabakada 3 puan elde edemedi.

Sivasspor'a karşı son galibiyetini 15 Mart 2019'da 2-1'lik skorla alan sarı-lacivertliler, rakibiyle daha sonra oynadığı 5 karşılaşmada 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Tisserand ve İrfan Can Kahveci sakatlandı



Fenerbahçe'de Marcel Tisserand ile İrfan Can Kahveci, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle maça devam edemedi.

Tisserand, müsabakanın 21. dakikasında topsuz alanda kendisini yere bıraktı. Saha içinde sağlık ekibinin müdahale ettiği 28 yaşındaki stoper, sağ bacağından yaşadığı sakatlık gerekçesiyle oyuna devam edemedi. Bu oyuncu yerine 22. dakikada Attila Szalai'ye bıraktı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise Mesut Özil'in yerine 59. dakikada oyuna giren İrfan Can Kahveci sakatlandı. Sol bacağından sakatlanan milli oyuncu, 67. dakikada saha kenarına geldi. Burada ilk müdahalesi yapılan İrfan Can, bir süre kendisini denedi ancak sakatlığının sürmesi üzerine bu oyuncunun yerine 73. dakikada Max Meyer oyuna girdi.

Osayi-Samuel'in 2. golü

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, sarı-lacivertli formayla 2. golünü kaydetti.

Geride kalan sezonun ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Osayi-Samuel, tüm kulvarlarda çıktığı 25. maçta 2. kez fileleri havalandırdı.

Osayi-Samuel, sarı-lacivertlilerin bu sezon ligde ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde oynadığı 6 müsabakada da görev yaptı.

Öte yandan yeni transfer Max Meyer, Fenerbahçe'de ilk maçına çıktı.

Sivasspor, VAR ile penaltı kazandı

Demir Grup Sivasspor, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla penaltı kazandı.

Müsabakanın 42. dakikasında kaleci Altay Bayındır ile girdiği ikili mücadelede Pedro Henrique yerde kaldı. Hakem Halis Özkahya, bu pozisyonun ardından bir süre devam ettirdiği oyunu VAR odasının uyarısıyla durdurdu. Saha kenarına gelerek pozisyonu monitörden izleyen hakem Özkahya, penaltı kararı verdi. Henrique, 45. dakikada kullandığı bu penaltı vuruşunu gole çevirdi.

Hakem Halis Özkahya'ya tepki

Fenerbahçe taraftarı, maçın hakemi Halis Özkahya'ya büyük tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli futbolseverler, penaltı kararı bekledikleri pozisyonlar nedeniyle ve Sivassporlu futbolcuların yaşadığı sakatlıkların ardından oyunun sık sık durması gerekçesiyle Özkahya'nın aleyhine tezahüratta bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada iyi mücadele ettiklerini belirten Pereira, "Bu maçta her şeyden biraz oldu. Takım ruhu, koşmak ve mücadele bizde olan şeylerdi. Ancak eksik olan bazı şeyler de vardı. Oyuncularımız arasındaki bağlantı biraz eksikti. Takıma yeni gelen ve milli takımdan dönenler vardı. Aradaki bağlantıyı yakalamak kolay olmadı. Takım ruhu güzeldi, çok koştuk. Bazı davranışlarımız eksikti. Oyun sürekli durdu ve ritim düştü. Skordan değil ancak takımın ortaya koyduğu ruhtan dolayı mutluyum. Bugünkü hatalarımızı düzeltmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Vitor Pereira, Marcel Tisserand ile İrfan Can Kahveci'nin sakatlanarak maça devam edememesiyle ilgili şunları aktardı:

"Bazı dramatik sakatlıklarımız oldu. Serdar Dursun ve Pelkas omuzlarından sakatlandı. Kas sakatlığı yaşayan oyuncularımız da var. Biz yoğun ve baskılı bir oyun oynamak istiyoruz. Oyuncuların bu tempoya alışmaları gerekiyor. Bazı oyuncuların bunu hissetmesi normal. Milli takımlar da bizi etkiliyor. Tisserand'ın alt adalesinde kasılma oldu. Serdar'ın muhtemelen burnu kırıldı. Bu sakatlıkların idman ve maç temposuyla ilgili olmadığını düşünüyorum."

Maçın ikinci yarısında Osayi-Samuel, Serdar Aziz ve İrfan Can Kahveci'nin aynı anda sakatlandığı esnada yedek kulübesinde yaşananlarla ilgili Pereira, "O an gerçekten çok fazla şey oldu. 3 oyuncu sakatlık nedeniyle yerdeydi. Bir yandan sahadaki Türklerin sayısını hesaplamamız gerekiyordu. Tereddüde düştük. Maçı son durdurma hakkımızdı. Serdar oyundan çıksa 2 değişiklik yapmamız gerekecekti. Her şeyden biraz oldu. Bugün gerçekten çok fazla şeyin olduğu garip bir maçtı." şeklinde görüş belirtti.

Süper Lig'de uygulanan yabancı kuralıyla ilgili de görüşlerini aktaran Portekizli çalıştırıcı, "Türkiye'deki yabancı kuralına karşı değilim. Genç Türk oyuncuların değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Oyuncunun kapasitesi olduktan sonra ona güvenirim. Hangi milletten olduğunun hiçbir önemi yok." diye konuştu.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay

Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, çok iyi mücadele ederek bir puan aldıklarını belirtti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çalımbay, müsabakaya 2 takımın da iyi başladığını belirterek, "Tek düşüncemiz puan veya puanlar almaktı. Kolay olmayacağını biliyorduk. Fenerbahçe iyi gidiyordu, çok iyi kadro kuruldu. Zor bir maç oldu. Çekişmeli bir maç oldu. Mücadele olarak gayet iyiydik. Hücumda biraz çoğalmamız ve son pasları daha iyi vermemiz gerekiyordu. Güzel bir maç oldu." diye konuştu.

Karşılaşmada oyuncuların yaşadığı sakatlıklar nedeniyle oyunun sık sık durmasıyla ilgili deneyimli teknik adam, "Sakatlık var, sakatlık var. Hakemin bunu ayırması gerekiyor. Bugünkü sakatlıkların hepsi ciddiydi. Hatta Serdar Aziz ile kenarda ben konuştum. 'Kafamı vurdum, kusacağım.' dedi. Ona rağmen oynadı. Mücadeleli bir maç geçti. Bu maçta sakatlıklar ve oyunun durması normal. Hakemlerin bunu ayırması gerekiyor. Bizim sakatlıklar kesinlikle zaman kazanalım tarzında değildi." ifadelerini kullandı.

"Görev verildiğinde seve seve gideriz"

Rıza Çalımbay, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için teklif gelmesi halinde seve seve kabul edeceğini aktardı.

Daha önce Mustafa Denizli'nin teknik direktörlüğünü üstlendiği 1996-2000 yıllarında milli takımda yardımcı antrenörlük yaptığını hatırlatan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Net bir şey (Teklif) almadım. Milli takım her şeyin üstünde gelir. Yıllarca kaptanlığını yaptım. Hemen hemen her kategorisinde oynadım. Görev verildiğinde seve seve gideriz. Bizi Norveç'le bir final maçı bekliyor. Ben olurum başkası olur. Bir an önce yapılması gerekiyor. Antrenörün içimizden biri olması gerekiyor. Burada mukavelem olmuş ya da olmamış hiç önemli değil. Askersin, evde oturuyorsun ve savaşa çağırıyorlar. Seve seve oraya gidilir. Böyle bir şey yapılırsa yok demem mümkün değil. Biz oraya gittiğimizde neyimiz varsa veririz."

Son olarak 4 büyük takım olarak kabul edilen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un bu sezon çok iyi transferler yaptıklarını ifade eden Rıza Çalımbay, "4 takım mükemmel transferler yaptılar. Böyle pahalı transferler yapıldığını ilk kez görüyorum. Bu takımlarla yarışa girmek büyük başarıdır. Anadolu takımlarının işi daha zor. İstediğimiz oyuncuyu değil paramızın yettiği oyuncuyu alırız. Yoktan var etmek daha güzel." diyerek sözlerini noktaladı.