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Fenerbahçe'den bomba transfer

Fenerbahçe, CSKA Moscow'dan ayrılan yıldız basketbolcu Nando De Colo'yu 2+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
Fenerbahçe'den bomba transfer

Nicolo Melli ve Marko Guduric gibi önemli oyuncularla yollarını ayıran Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova'nın başarılı oyuncusu Nando De Colo'yu transfer etti.

Sosyal medya üzerinden ilk olarak Fenerbahçe Beko forması paylaşan ve taraftarlarını heyecanlandıran sarı-lacivertliler, ardından resmi olarak transfer haberini taraftarlarına duyurdu. Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları kapsamında, Avrupa basketbolunun en önemli guardlarından biri olan Nando De Colo ile anlaşmaya vardı.

23 Haziran 1987 tarihinde Sainte-Catherine’de dünyaya gelen 1.96 boyundaki Fransız yıldız Nando De Colo, 2021-2022 sezonunun sonuna dek Fenerbahçe Beko forması giyecektir.

Bu anlaşmanın kulübümüze ve Nando De Colo’ya hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz."

De Colo, geçen sezon CSKA Moskova formasıyla çıktığı 58 maçta, 15,1 sayı, 2,5 ribaund ve 3,4 asist istatistikleri ile mücadele etti. 32 yaşındaki Fransız guard, 2016'da CSKA Moskova ile EuroLeague şampiyonluğu yaşamış ve turnuvanın en değerli (MVP) oyuncusu seçilmişti.

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