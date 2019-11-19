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FETÖ'nün TSK yapılanmasına yeni operasyon

İzmir'de FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, 82'si muvazzaf 133 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yeni operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının TSK'deki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda FETÖ'nün TSK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen 82'si muvazzaf, 133 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

44 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Gözaltı kararı verilenler arasında muvazzaf 3 albay, 5 binbaşı 5 yüzbaşı, 12 üsteğmen, 54 astsubay ve 3 uzman çavuş ile 14 kapatılan askeri okul öğrencisi ve meslekten ihraç edilen, emekli, istifa, sözleşme feshi gibi nedenlerle ilişiği kesilen 2 albay 2 yarbay, 3 yüzbaşının da olduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İzmir başta olmak üzere 44 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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