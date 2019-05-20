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Final Four canlı yayınlandı

Gençlerin sosyal medya üzerinden ilettiği talepler üzerine Keçiören Belediyesi önüne kurulan dev ekranda Final Four 3’üncülük ve Final maçları canlı yayınlandı.
Final Four canlı yayınlandı

“Gençlerin istekleri her daim önceliğimizdir” diyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Final Four heyecanını sporseverlere belediye önüne koydurduğu dev ekrandan canlı izleterek yaşattı. Altınok, baskette Avrupa 2’ncisi ve 4’ncüsü olan takımları tebrik etti. 
Gençlerin sosyal medya üzerinden ilettiği talepler üzerine Keçiören Belediyesi önüne kurulan dev ekranda Final Four 3’üncülük ve Final maçları canlı yayınlandı. Keçiörenli sporseverler Avrupa’nın en büyük 2’nci takım olan Anadolu Efes ve adını ilk 4’e yazdıran Fenerbahçe Beko’nun karşılaşmalarını heyecanla izleme imkanı buldu. İzleyiciler dağıtılan Türk bayraklarıyla 19 Mayıs coşkusunu da yaşamış oldu. 

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Nefeslerin tutulduğu karşılaşmayı dev ekranda birlikte izleyen gençler taleplerinin dikkate alınmasından ötürü çok mutlu olduklarını dile getirirken, en güzel hediyenin önce Başkan Altınok’tan sonra da Avrupa’nın en büyük 2’nci takımı olan Anadolu Efes ve 4’ncü takımı Fenerbahçe Beko’dan geldiğini ifade ettiler.
Başkan Altınok, millileri kutlarken, “Final Four’a adını yazdıran iki Türk takımımızı ve sporcularımızı da tebrik ediyorum. Gururumuz oldular, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda bizlere güzel bir akşam yaşattılar, Avrupa’nın en büyükleri arasına girerek göğsümüzü kabarttılar” ifadelerini kullandı.

22. KEZ ŞAMPİYON OLAN GALATASARAY’I TEBRİK ETTİ
Bu arada Başkan Altınok, 2018 -2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray Futbol Kulübünü, yöneticilerini, teknik kadroyu ve oyuncuları da tebrik ederek, UEFA Şampiyonlar Liginde ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını vurguladı. 
 

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