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Finansal teknolojilere ASELSAN imzası

Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN) finansal teknolojiler alanına girerek faaliyet alanlarına bir yenisini ekledi. Bu kapsamda, ASELSAN’ın hem önümüzdeki dönemde alacağı siparişlere hem de müşteri portföyüne çeşitlilik olarak yansıyacak.
Finansal teknolojilere ASELSAN imzası

ASELSAN’ın sahip olduğu teknolojik birikim, kuruluş misyonuyla uyumlu olarak ve kamu yararını en üst seviyede gözeterek finansal teknolojiler alanında paylaşıma açılıyor. Türkiye’nin Ar-Ge ve inovasyon liderlerinden biri olan ASELSAN, tasarımdan üretime, satıştan satış sonrası desteğe mühendisliğin her aşamasındaki tecrübesini finans sektörüyle paylaşacak. Bu paylaşım sırasında sadece savunma alanındaki teknolojik gücüne odaklanmak yerine her zaman olduğu gibi yerlileştirme ve millileştirme önceliğini koruyarak finansal teknolojiler alanındaki yerel tedarikçi ekosisteminin gelişmesine de katkı sağlayacak. ASELSAN’ın finansal teknolojiler alanındaki projeleri pek çok farklı alt başlığa ve buna uygun olarak gerek kamuda gerek özel sektörde müşteri çeşitlendirmesine odaklanacak. Yeni nesil bankacılık teknolojilerinden ödeme kaydedici cihazlara kadar muhtelif başlıklar içeren bu arenada artık ASELSAN ismi de yer alacak. Finans sektöründe faaliyet gösteren tüm kurumların hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yönetilmesinde teknolojinin önemi her geçen gün artmaktadır.

‘129,7 MİLYON DOLAR SÖZLEŞME İMZALADIK’

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, teknolojik yatırımlara devam edeceklerini belirterek, şunları söyledi:

“Bu alanda yaptığımız yatırımlara finansal teknolojiler alanına girerek yeni bir halka eklemekten memnuniyet duyuyoruz. Savunma teknolojilerinde bugüne kadar kazandığımız her çeşit tecrübeyi finansal teknolojiler alanına da yansıtacağız. Donanımdan yazılıma kadar uçtan uca sistem teknolojisi üretebilme yeteneğimizi finansal teknolojilerde kullanacağız. Kamu yararını her zaman en üst seviyede gözeten ASELSAN bu yeni faaliyet alanında da kendisine ihtiyaç duyulan her başlıkta yer alacak. Yerlileşme ve millileşme vizyonumuzu bugüne kadar faaliyet gösterdiğimiz her alana taşıdık. Finansal teknolojiler alanında göstereceğimiz faaliyetlerle hâlihazırda yurtdışından temin edilen ürün ve sistemleri üreterek önemli bir kaynağın ülkemizde kalmasının bir parçası olmak bizim için muazzam bir gelişmedir. Ayrıca, savunma teknolojilerinde sıklıkla kullandığımız bilgi güvenliği ve kriptoloji gibi alanlardaki donanım ve yazılım tecrübemizi ilerleyen dönemde finansal piyasalarda kullanılmak üzere ürünlere, sistemlere ve çözümlere dönüştüreceğiz. ASELSAN ile finans alanında faaliyet gösteren yurtiçi kuruluşlar arasında finansal teknolojiler alanında 129,7 milyon dolar tutarında bir sözleşme imzaladık. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2021-2026 yılları arasında yapılacaktır. Sözleşme ile ülkemizin lider finans kuruluşlarının yanında finansal teknolojiler alanına giriş yapmaktan ve onların çözüm ortağı olmaktan büyük gurur duyuyoruz.”

Kaynak: Haber Kaynağı
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