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Finike'de yol kenarındaki satış yerleri karantinaya alındı

ANTALYA’nın Finike ilçesinde koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine Aykırıçay mevkisinde yol kenarında bulunan işletmeler karantinaya alındı.
Finike'de yol kenarındaki satış yerleri karantinaya alındı

Finike Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca Arif Mahallesi Aykırıçay mevkiinde 2 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine bölgede yol kenarında bulunan işletmelerin 14 gün süreyle kapatılarak karantinaya alınması kararlaştırıldı. Finike Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. maddesine istinaden 07 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır. Koronavirüs (Covid-19) salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun önerileri, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbir kararı alınarak hayata geçirilmiştir. İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca Arif Mahallesi Aykırıçay mevkiinde 2 Covid-19 pozitifli hastanın hastaneye yatışı sağlanmış olup 22 temaslı vatandaşımız filyasyona alınmış ve takipleri yapılmaktadır. Bu doğrultuda vaka kaynağı olarak görülen Aykırıçay mevkiinde karayolları kenarında bulunan işletmelerin hakkında gerekli kararların alınması istenmiş; kurulumuzca yapılan görüşme sonucunda; Arif Mahallesi Aykırıçay mevkiinde karayolları kenarında bulunan işletmelerin 14 gün süreyle kapatılarak karantina altına alınması; karantinaya alınan bu yerin dezenfeksiyonu ve temizliğinin Büyükşehir Belediyesi ASAT birimince yapılması; bölgenin güvenliğinin İlçe Jandarma Komutanlığınca alınmasına İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 07.08.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir."

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