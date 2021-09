Fotoğraf sergisi başkentlilerle buluştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi ‘Cumhuriyetimizin Öncü Kadınları’ fotoğraf sergisini Zafer Çarşısı Sanat Galerisi’nde Başkentlilerle buluşturuyor.

10 Eylül 2021 Cuma gününe kadar ziyarete açık olacak serginin açılışında konuşan Başkan Mansur Yavaş, “Geçmişimize, kültürümüze sahip çıkarak hem Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği kentin merkezini korumak hem de hayat tarzıyla da dünyadaki gelişmiş ülkeler arasında en ön sıraya çıkması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği ve cumhuriyete yön veren 159 Türk kadınının fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş gerçekleştirdi. Başkan Yavaş, Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının da katıldığı serginin açılış kurdelesini Atatürk hayranı yazar ve iş insanı Hanri Benazus ile birlikte kesti.

Latife Hanım’dan Sabiha Gökçen’e, Halide Edip Adıvar’dan Sezen Aksu’ya ve Gül Esen Aydın’dan Adile Ayda’ya kadar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde pek çok başarıya imza atmış kadının fotoğraflarının yer aldığı sergi 10 Eylül 2021 Cuma günü saat 17.00’ye kadar ziyarete açık olacak.

“BURAYI TEKRAR BİR MEYDAN HALİNE GETİRMEYİ PLANLIYORUZ”

Açılış töreninde kısa bir konuşma yapan Başkan Mansur Yavaş, cumhuriyete ait tarihi eserleri cumhuriyetin kalbinde saklamak istediklerini belirterek, “Bulunduğumuz bu yer Zafer Çarşısı. Herkesin gelip gittiği bir yer ama bakıyoruz Ulus ve Kızılay ile beraber buralar da bir çöküntü haline geliyor. Bizim bir projemiz var; Dışkapı’dan Kuğulu’ya kadar, Tandoğan Meydanı’ndan da Cebeci’ye kadar dış cepheleri yenileyerek, buraları tekrar ilk yapıldığı anki görevlerine dönmesini istiyoruz. Bunun için de Zafer Çarşısı’nın üstünü yine meydan olarak tasarlayıp, şu anda dükkan olarak kullanılan yerin kira süresi bitti orayı da inşallah gençlerin kullanımına açacağız. Burayı tekrar bir meydan haline getirmeyi planlıyoruz” dedi.

Bir şehrin hafızasını kaybetmesinin mümkün olmadığını kaydeden Yavaş, şöyle devam etti:

“Dolayısıyla bizim hafızamız olan bütün değerleri de Ulus’tan başlayarak tekrar canlandırmaya çalışıyoruz. Kızılay’a giderken de eskiden insan seli olarak, belli saatlerden sonra yoğun olarak kullanılan bir caddenin zaman içerisinde başka yerlere kaydığını, cazibesini kaybettiğini görüyoruz. Buraların da tekrar canlanması için bir yarışma açarak, proje hazırlığına girişiyoruz. Bir yangın sonucu yok olan Modern Çarşı’nın yerine bir sanat merkezi, kültür merkezi yapmıştık. Orada da söyledim. Bunların ne önemi var? St. Petersburg biliyorsunuz çok korkunç sayıda turist çekiyor. Oraya gidenler şehrin güzelliğinin yanında mutlaka müzelerini de geziyor. Küçük çocukların sürekli o sergileri gezdiğini gördüm. Bir de şehrin yapısına baktığınız zaman ister istemez şunu görüyorsunuz; bu kadar sanatla, estetikle büyüyen bir çocuğun ileride kentin her yerinde binalar 5 katken onun yanına kalkıp da 20 kat yapmayı düşünmesi mümkün değil. Çünkü gözüne batacaktır. Bizde maalesef gözümüze batmıyor bu tür şeyler. O camlı büyük binaları hep zannettik ki medeniyetin eseri ama maalesef onların hem kentin yapısını bozduğunu, kültürünü, trafiğini bozduğunu, yaşanabilirliğini ortadan kaldırdığını yeni yeni fark ediyoruz. Kendi kentimizi yok ediyoruz.”

“ATATÜRK’ÜN PLANIYLA YAPILAN BU PLANI AYAKTA TUTMAYA KARARLIYIZ”

Ankara planlanırken uygulanan Jansen Planı’na da değinen Yavaş, “Jansen Planı ile yapılan Ankara gayet düzenliyken işte biz maalesef bu hale getirdik. Biz cumhuriyetin kuruluş yıllarındaki gibi bizzat Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla yapılan bu planı, hiç olmazsa yok olmayan kısımlarını, ayakta tutmaya kararlıyız. Bu çarşı da böyle planlan bir yer. Dolayısıyla geçmişimize, kültürümüze sahip çıkarak hem Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği kentin merkezini korumak hem de hayat tarzıyla da dünyadaki gelişmiş ülkeler arasında en ön sıraya çıkması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ankara’da sergi salonları için çalışmalara başladık. İnşallah hep birlikte sağlıkla yaşarken hem kültürümüzü hem sanatımızı sahip çıkmayı, sürdürmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

“CUMHURİYETLE BERABER HER MESLEĞİN İLK KADINI VAR”

On binlerce Atatürk fotoğrafından oluşan koleksiyonu ile bilinen yazar ve iş insanı Hanri Benazus ise şunları söyledi:

“Başkanımızın ve diğer bölümlerin müdürlerinin ricasıyla seri sergiler açmaya ve arkasından da bir müze kurmaya karar verdik. İlk açılışı özellikle cumhuriyetimizin anıt kadınları olarak açmayı düşündük. Sebebi de; başkanımızın kadınlarla ilgili görüşünü çok iyi biliyorum. Onların ezilmişliklerinden cumhuriyetle beraber varabildikleri noktayı en iyi takdir edenlerden biri olduğunu biliyorum. Onun için benim yaptığım cumhuriyetle beraber kadınlara verilen imkanları kullanarak, kadınlarımızın nereye kadar yükseldiğini anlatmaktı. Burada her mesleğin cumhuriyetle beraber her mesleğin ilk kadını var. Bundan sonra yine başkanımızın arzusuyla her şekilde, bir yığın daha sergiler açmaya hazırım. Zannediyorum Karayalçın’ın bir yeri var. Orası hazırlanırsa müzeyi de orada kurarız. Başkanımızın keyfi değil, hedef olarak koyduğu şey çok şükür Ankara’nın bütün hudutlarını aştı. Onun kişiliyle, tavırlarıyla, hiçbir şeyi polemik yapmadan getirip de sonuçlandırmasıyla gerçekten bütün Türkiye’nin yüreğinde yer aldı. Bende şu anda 10 bine yakın Atatürk fotoğrafı var. Ben bu işin mutlaka Türkiye’de kalması gerektiğine inanıyorum. Bunlar Türk toplumunun sahip olduğu bir şeylerdir. Atatürk bana Türklük onurunu verdi. Ölünceye kadar devam ettireceğim.”