Fox Tv’den Diyanete destek

Fox Tv’de yayınlanan Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri adlı programa konuk olan İstanbul İl Müftü Yardımcısı Musa Bilgiç Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Cuma hutbesindeki açıklamalarına destek verdi.

Bilgiç, “Allah-u Teala Lut Kavminin üzerlerine balçıktan taşlar yağdırarak helak etmiştir.Lut kavmini niçin helak etmiştir?

Bu kavim eşcinsel ve homeseksüel yaklaşımlar içerisinde bulunmuştur. İnsanın fıtratını bozmaya kalkışmışlardır. Bunlar Allahın gadabını, öfkesini lanetini çeken husulardır. Diyanet İşleri Başkanımız bununla ilgili bir açıklamada bulundu ve karşı çıkanlar oldu. Dünya 35 yıldır HIV virüsü ile mücadele ediyor. Bu virüsten dolayı her yıl 1 milyon kişi ölüyor ve dünya HIV günü var. Dünya bununla mücadele için bir gün bile atfetmiş. Kızılay dahi kan alırken eşcinsel bir ilişkide bulundun mu diye soruyor. Eğer bulundunsa almıyor. Dünya sağlık örgütü dahi böyle. Bu açıklamalara karşı çıkanlar bunlara ne cevap verecekler?”

Emrah Özcan/İLKSAYFA

