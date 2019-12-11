  • BIST 107.922
  • Altın 275,135
  • Dolar 5,8111
  • Euro 6,4454
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 6 °C
»

Fransa'da emeklilik yaşı 62 oldu

Ülkede yoğun protestoya neden olan emeklilik reform paketi için yapılan açıklamada emeklilik yaşı 52'den 62'ye çıkartıldı.
Fransa'da emeklilik yaşı 62 oldu

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı başlatılan grev 7. gününe girerken Fransa Başbakanı Eduard Philippe bir haftadır yoğun şekilde protesto edilen emeklilik reform paketinin detaylarını açıkladı.

EMEKLİLİK YAŞI EN ERKEN 62 OLACAK

Buna göre Fransa'da farklı iş gruplarına artık özel ayrıcalıklar tanınmayacak, mevcut sistemde 52'ye kadar inebilen emeklilik yaşı en erken 62 olabilecek.

"İLK UYGULAMAUA DAHİL OLAN GRUP 2004 DOĞUMLULAR"

Aşamalı olarak uygulamaya geçecek olan yeni sistemin tam olarak uygulandığı ilk grup 2004 doğumlu vatandaşlar olacak. Değişikliklerin hiçbiri 1975 ve öncesinde doğan vatandaşları etkilemeyecek.

"SİSTEM GAYET ADİL"

Çarşamba günü tüm sendikaların ve eylemlerin baskısına rağmen paketi açıklayan Philippe, reformlarla birlikte sistemin daha adil ve verimli işleyeceğini söyledi. Philippe yaptığı açıklamada "Evrensel bir emeklilik sistemini oluşturmak için zaman geldi. Gizli saklı bir gündemimiz yok. Bugünün çalışanlarının ve yarının emeklilerinin satın alma gücünü korumak istiyoruz." dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mert'in ölümü yürekleri yakmıştı: Okul yöneticileri açığa alındı11 Aralık 2019 Çarşamba 16:29
  • Erdoğan 'Onun gibi cesuru az bulunur' derken boğazı düğümlendi11 Aralık 2019 Çarşamba 15:34
  • Yalova'da tersanede yangın11 Aralık 2019 Çarşamba 14:14
  • İstanbul'da FETÖ'ye ait 33 hücre evine baskın: 22 kişi yakalandı11 Aralık 2019 Çarşamba 13:52
  • Araçlar hurda oldu: Ölü ve yaralılar var11 Aralık 2019 Çarşamba 13:51
  • Evlat nöbeti 100. gününde: Anneler beklemeye devam ediyor11 Aralık 2019 Çarşamba 12:46
  • Bakan Soylu: Kamuoyu bunu ilk defa duyacak11 Aralık 2019 Çarşamba 12:02
  • Altun: NATO yeniden revize edilmeli11 Aralık 2019 Çarşamba 10:07
  • Refüj demirleri vücutlarına saplandı11 Aralık 2019 Çarşamba 10:02
  • Sultangazi'de çanta içinde sokağa bırakılan 15 günlük bebek bulundu11 Aralık 2019 Çarşamba 10:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti