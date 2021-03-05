Fransa'nın Calais kenti İngiltere için AB'nin yeni sınır kapısı haline geldi

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden 2 ay önce ayrılmasıyla Fransa'nın kuzeyindeki Calais kenti Avrupa Birliği'nin yeni sınır kapısı haline gelirken, bu durumun Calais'nin üzerindeki ekonomik etkisi hissedilmeye başladı.

Calais ile İngiltere arasında yaklaşık 50 yıl sonra gümrük işlemleri yeniden başladı. Yolcular ve tırlar, ancak zorunlu işlemleri gerçekleştirdikten sonra Calais'den gemi yoluyla veya Manş Tüneli üzerinden İngiltere'ye geçebiliyor. İngiltere'den Calais'ye gitmek isteyenler de aynı işlemlere tabi tutuluyor.

20. yüzyılın sonundan bu yana limanın geliştirilmesi ve Manş Tüneli'nin inşa edilmesiyle İngiltere'den gelişler için Calais önemli bir geçiş noktası oldu. 75 binden fazla nüfusa sahip Calais, büyük şehir olmamasına rağmen Brexit sonrası önemli bir kent haline dönüştü.

Ülkenin ve Avrupa'nın en önemli limanlardan biri olan Calais Limanı, kentin ekonomik faaliyetlerinin üçte birinden fazlasını oluşturması halk için önemli gelir kaynağı sağlıyor.

Calais Limanı'ndan İngiltere'ye haftada yaklaşık 44 bin tır geçiş yaparken, limanın Genel Direktörü Benoit Rochet'e göre bu sayı ocaktan itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve Brexit nedeniyle yüzde 20 düştü.

Fransız basınındaki haberlere göre de 2020'de Brexit'e ilişkin tartışmalar ve Kovid-19 salgını nedeniyle liman 5 milyon yolcu kaybetti.

İngiltere ile AB arasındaki ticaretin yüzde 70'inin de Calais'den geçtiği göz önünde bulundurulduğunda, Brexit ve gümrük işlemlerinin kente ve Avrupa ülkelerine olumsuz ekonomik etki edeceği düşünülüyor.

Calais ile İngiltere arasında Manş Tüneli üzerinden her gün 12 bin tır ve 60 bin yolcu geçişi yapılıyor ancak Brexit nedeniyle tır geçişlerin sayısının 800'e düştüğü belirtildi. Bu sayılardaki düşüşe Kovid-19 salgının da neden olduğu belirtiliyor. İki ülke arasındaki gümrük işlemleri yüzünden de geçişler yavaşlıyor.

Fransız basınında yer alan bilgilere göre, İngiltere'nin AB'den ayrılmasından sonra gümrük işlemleri ve yeni geçiş düzenini sağlamak için Calais kentinde 40 milyon avro harcandı. Bu maliyetin içinde sınırda yeni otoparkın inşası ve 700 yeni personelin alımı da yer alıyor.

Gümrükteki yeni düzenlemelerin Fransa'nın ekonomisine olumsuz etkilerinden biri ülkede bulunan İngiliz "Mark & Spencer" marketleri. Buralarda satılan İngiliz ürünleri, gümrükteki yeni düzenlemelerin teslimatları geciktirmesi nedeniyle tedarik edilemiyor.

Bu durumun Calais üzerinde yarattığı olumsuz ekonomik etkiyi azaltmak amacıyla Calais Limanı'nda ekimde duty free işletmesi açılması planlanıyor.

Calais Belediye Başkanı Natacha Bouchard, duty free işletmelerinin İngilizleri Calais'ye çekebilmek için sadece limanda değil aynı zamanda kentin farklı yerlerinde de açılmasını istiyor.

"Ciromuz yüzde 55 düştü"

Şehrin merkezinin en işlek caddesinde çiçekçi işleten Yohann, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İngiltere ile Calais ve Avrupa arasında geliş gidişlerin daha az olduğunu belirterek, "Bu durum ticarete, finansa ve alım gücüne olumsuz etkisi oldu. Müşterilerin yüzde 60'ını İngilizler oluşturuyor." dedi.

İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ve yakın zamanda Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılmasının Calais'deki esnafa etkisinin uzun vadede değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Yohann, "Ciromuz yüzde 55 düştü. (İngiltere'den) Daha az sayıda gelişler var. Diğer ülkeleri de etkiler." diye konuştu.

Fransız vatandaşı Phillipe de "(Brexit'in etkisinin) İngiltere ile Calais arasında yolcu trafiği ve gümrük işlemlerinde hissedildiğini düşünüyorum." dedi.

İnsanların İngiltere AB'den ayrılmadan önceki gibi gidip gelmek istediğini ifade eden Philippe, "(Calais'ye) İngilizlerin daha az geleceğini düşünüyorum ancak Duty Free açılırsa biraz hareketlenebilir. Önceleri (Calais'ye) alışveriş için insanlarla dolu otobüsler gelirdi." diye konuştu.