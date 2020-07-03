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SON DAKİKAMuhafız Alayı Darbe davasında sanıklar hakkında istenen cezalar belli oldu
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'Futbolda şike kumpası' davasında müştekiler dinlenecek

FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 4'ü tutuklu 107 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.
'Futbolda şike kumpası' davasında müştekiler dinlenecek

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Nazmi Ardıç ile başka suçtan tutuklu sanıklar Hidayet Karaca ve Mehmet Baransu katıldı. 

Bazı sanıklara Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle bağlanılırken, 3 tutuksuz sanık da duruşmada hazır bulundu.

FETÖ mensuplarınca 3 Temmuz 2011'de yapılan şike operasyonunun yıl dönümüne denk gelen duruşmaya, müşteki Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Başkanvekili Semih Özsoy, Genel Sekreter Burak Kızılhan, Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri, müşteki Olgun Peker ile avukatları da geldi.

Ali Koç ve beraberindeki yönetim kurulunun Fenerbahçe logolu maske taktıkları görüldü.

Duruşmada Koç'un ifadesinin alınması bekleniyor.

İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "bir numaralı" sanık FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 35 yıldan 85 yıla kadar, kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın 35 yıldan 78 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca hakkında 35 yıldan 80 yıla kadar hapis cezası öngörülen iddianamede, eski milletvekili İlhan İşbilen ve iş adamı Muammer İhsan Kalkavan'ın 35 yıldan 85 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

İddianamede, dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu, İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, kapatılan Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan, Prof. Dr. Suat Yıldırım, avukat Orhan Erdemli, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ve avukat Cemalettin Mutlu ile diğer 95 sanık hakkında da çeşitli sürelerle hapis cezaları talep ediliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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